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"Листи щастя" скасували, але не для всіх водіїв: нові правила

30 квітня, 10:03

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

На друк постанов про порушення витрачається багато грошей – зекономлені кошти будуть використовувати в інших цілях

В Україні скасували обов'язкові листи про порушення, які відправляють водіям на пошту – так звані листи щастя. Скасування стосується тільки тих порушень Правил дорожнього руху (ПДР), штраф за якими сплачено в перші 10 днів. Гроші, які витрачали на друк "листів щастя", тепер направлять на розширення парковок, йдеться в сюжеті "Сегодня".

Відео: Сьогодні
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До речі, на листи витрачаються чималі кошти – друк і відправка адміністративної постанови правопорушнику коштують 51,06 грн 06 коп.

Ще одна проблема, якої тепер вдасться уникнути – повторна оплата штрафів. Багато водіїв спочатку оплачували штраф в перші 10 днів, а пізніше отримували "лист щастя" і зі страху потрапити в реєстри боржників платили ще раз.

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Знижка в 50% для тих, хто оплачує штраф в перші 10 днів, теж залишилася в силі.

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Скасування листів щастя набуде чинності після того, як прийнятий Радою законопроєкт підпише президент, і документ опублікують в офіційній пресі.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, правоохоронці будуть карати порушників ПДР за зверненнями інших водіїв.

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