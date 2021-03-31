В Україні продукти зростають у ціні: що ще подорожчає до Великодня

2020 року продукти в Україні подорожчали на 9,1%, в січні 2021-го – на 1,4%, в лютому – ще на 2,2%. У Нацбанку прогнозують, що ціни на їжу зростатимуть до нового врожаю. А що подорожчає вже до православної Пасхи (2 травня) – про це йдеться в статті про прогноз цін на квітень 2021.

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Яйця стали лідерами подорожчання. За рік вони додали в ціні майже 85%. За даними Укрстату, в січні – більш, аніж на 15%. У березні яйця вже почали дешевшати. За даними "Шувар.інфо", за місяць оптова ціна знизилася з 32 до 28 грн за десяток. Однак цього року у кінці квітня яйця можуть знову дорожчати: перед Великоднем традиційно зростає попит на цей продукт.

М'ясо за останній рік подорожчало менше за інші продукти – всього на 3,6%, за даними на початок весни. А в березні навіть намітилося зниження цін на деякі види м'яса. Наприклад, за даними "Шувар.інфо", свинячий гуляш наприкінці березня подешевшав з 86 до 70 грн/кг, ціни на сало впали в середньому зі 100 до 95 грн/кг, на яловичу печінку – з 65 до 55 грн.

Але прогнози експертів на квітень розходяться. У Нацбанку, наприклад, вважають, що м'ясо навесні дорожчатиме через підвищення цін на корми для тварин. Зокрема, на вартість м'яса впливають ціни на зерно, а вони на світових ринках зростають.

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Курятина й інші види м'яса дорожчають зараз у багатьох країнах. А оскільки Україна експортує цей товар, варто очікувати, що і всередині країни ціни на нього не будуть падати. До речі, в березні курятина вже подорожчала. Тушка – з 53 до 57,5 грн/кг, задня чверть – з 46 до 53 грн/кг.

А от інші експерти запевняють, що в найближчі місяці м'ясо подешевшає.

"Перед Великоднем подорожчає хіба що свинина. Можливо, на 10-15%. Це відбувається щороку, тому що на Пасху українці традиційно віддають перевагу стравам зі свинини і попит на неї зростає. А після Великодня ціни на свинину впадуть, можливо, відсотків на 20 – теж традиційно. Влітку споживання м'яса взагалі знижується, люди переходять на овочі, і це позначається на цінах", – каже президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

Водночас гендиректор асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Роман Сластьон вважає, що є підстави для подорожчання м'яса в найближчі місяці:

"М'ясо не піднімалося в ціні восени і взимку. Воно знаходилося під тиском імпорту і спаду внутрішнього споживання. Євросоюз істотно збільшив експорт свинини в Україну. Традиційно він постачає цю продукцію в Китай, але торік з цими поставками були певні проблеми, тому виниклий надлишок продукції продавали в різні країни, в тому числі в Україні. І ціни у нас трималися на досить низькому рівні. При цьому ціни на зерно як корм виросли на 50-60%, тож багатьом підприємствам м'ясної галузі доводилося працювати на збиток. А зараз поступово йде вирівнювання ситуації".

Роман Сластьон звертає увагу, що вже відбувається зростання цін на яловичину і частково на свинину. Цілком очікувано подорожчає і курятина.

"Щоб вийти на рівень хоча б мінімальної прибутковості, підприємства змушені будуть поступово підвищувати ціни", – каже експерт.

Раніше сайт "Сьогодні" розповідав: чого чекати від цін на овочі з борщового набору.

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Нагадаємо, попри подорожчання, Україна опинилася в списку країн з найнижчими цінами на продукти. В продовольчій організації ООН (ФАО) ледь не найдешевшими в світі назвали українські яблука та курячі яйця.

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