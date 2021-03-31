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Борщ подорожчав весною: чого чекати від цін на овочі

31 березня, 09:17

Ксенія Капустинська , Олександра Романюк

З борщового набору в березні подешевшала тільки картопля

В Україні почали підвищуватися ціни на овочі для борщу. У березні буряк в опті коштував 6,5 грн/кг, капуста 6 грн, а ціна на кіло моркви коливалася з 4,5 до 7 грн. Дешевшала тільки картопля – до 7,2 грн/кг. Але в квітні будуть дорожчати вже все всі овочі борщового набору. Про це йдеться в прогнозі цін на квітень 2021 року на сайті "Сьогодні".

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Як правило, навесні запаси овочів добігають кінця і попит перевищує пропозицію, пояснили експерти.

"Зазвичай на весну овочі минулого урожаю трохи додають в ціні. Ті, хто тримав до цього часу продукцію нормальної якості, мав зберігати її в нормальних овочесховищах, а це досить серйозні витрати. Зрозуміло, що ці витрати виробник компенсуватиме за рахунок більш високої ціни. Це нормальна практика", – розповів генеральний директор УКАБ Роман Сластьон.

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А ось молоді овочі – особливо рання капуста, редис і тепличні огірки – в квітні зазвичай починають дешевшати. Така динаміка зберігається аж до наступного врожаю: старі овочі дорожчають, нові – дешевшають.

Нагадаємо, незважаючи на подорожчання, Україна опинилась у списку країн з найнижчими цінами на продукти. В продовольчій організації ООН (ФАО) чи не найдешевшими в світі назвали українські яблука і курячі яйця.

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продукти ціни овочі капуста буряк УКАБ морква картопля Борщовий набір ціни на продукти

Джерело: Сьогодні

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