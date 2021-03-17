Ціни на продукти притримають – торговельні мережі пішли на поступки Кабміну

Кабінет міністрів спостерігає за зростанням цін на продукти, обговорює цю тему виробниками і продавцями та вже досяг домовленостей з одним з ключових гравців ринку. Один з ритейлерів запевнив, що не підвищуватиме ціни на соціальні продукти та товари першої необхідності.

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Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну.

Яка саме торговельна мережа погодилася притримати ціни, він не повідомив. Проте таке рішення однієї великої мережі може вплинути й на інших продавців. З конкурентних міркувань їм може стати невигідно підвищувати ціни.

"Ми ведемо діалог з ритейлерами, торговими мережами. Один з ключових учасників ринку вже запевнив нас, що не планує піднімати ціни на певні категорії продуктів харчування, товари першої необхідності", – сказав голова уряду.

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Шмигаль також в черговий раз визнав, що за деякими групами товарів зростання цін обґрунтоване – через зменшення пропозиції та сезонні фактори

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Раніше Шмигаль також запевняв, що про втручання в ринок не йдеться і держрегулювання цін не буде. Замість цього Кабмін буде вести переговори з виробниками та ритейлом, щоб компенсувати брак деяких товарів.

А поки українців лякають ціни в супермаркетах, самі магазини труять покупців простроченими продуктами. Що відбувається в магазинах і чому вони не бояться штрафів, розбиралися кореспонденти "Сьогодні":

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