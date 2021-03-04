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Зростання цін на продукти привернуло увагу Кабміну: що робитимуть

4 березня, 16:03

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Шмигаль запевнив, що державного регулювання на ринку не буде

В Україні немає серйозного зростання цін на продукти, хоча деякі товари дорожчають через сезонні чинники та "об'єктивні економічні причини". Втім, якщо ціни полетять вгору необґрунтовано, Кабмін буде реагувати на ситуацію.

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Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він запевнив: йдеться не про державне втручання в ринок і введення будь-яких цінових обмежень.

"Ми будемо стимулювати або підтримувати виробників, щоб збільшити попит (ймовірно, на увазі мається пропозиція. – Ред.) там, де є дефіцит, який викликає стрибок цін", – сказав Шмигаль.

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За поточною ситуацією, за його словами, вже стежить Мінекономіки.

"Якщо порівнювати ціни рік до року і місяць до місяця, в окремих групах продуктів є об'єктивні причини [для подорожчання]. Ми їх розуміємо і знаємо як врегулювати, і найближчим часом це буде зроблено. Мінекономіки цим зараз займається", – уточнив прем'єр.

Нагадаємо, раніше новини "Сьогодні" побували в магазинах і перевірили ціни на продукти. Про те, що подорожчало найбільше, дізнавайтеся з відеосюжету:

Відео: Сьогодні

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продукти ціни Кабінет міністрів ціни на продукти Денис Шмигаль

Джерело: Сьогодні

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