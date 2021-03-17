Українська
$ 27,65
32,96
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Цены на продукты придержат – торговые сети пошли на уступки Кабмину

17 марта, 13:32

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Подорожание некоторых товаров было экономически обоснованным, уверен Шмыгаль

Кабинет министров наблюдает за ростом цен на продукты, обсуждает эту тему производителями и продавцами и уже достиг договоренностей с одним из ключевых игроков рынка. Один из ритейлеров заверил, что не будет повышать цены на социальные продукты и товары первой необходимости.

Реклама

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина.

Какая именно торговая сеть согласилась придержать цены, он не сообщил. Такое решение одной крупной сети может оказать влияние и на остальных продавцов. Из конкурентных соображений им может стать невыгодно повышать цены.

"Мы ведем диалог с ритейлерами, торговыми сетями. Один из ключевых участников рынка уже заверил нас, что не планирует поднимать цены на определенные категории продуктов питания, товары первой необходимости", – сказал глава правительства.

Читайте также: Фермеры ждут дешевых продуктов летом – прогноз урожая

Шмыгаль также в очередной раз признал, что по некоторым группам товаров рост цен обоснован – из-за уменьшения предложения и сезонных факторов.

Реклама

Ранее глава Шмыгаль также уверял, что о вмешательстве в рынок речи не идет и госрегулирования цен не будет. Вместо этого Кабмин будет вести переговоры с производителями и ритейлом, чтобы компенсировать нехватку некоторых товаров.

А пока украинцев пугают цены в супермаркетах, сами магазины травят покупателей просроченными продуктами. Что происходит в магазинах и почему они не боятся штрафов, разбирались корреспонденты "Сегодня":

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

продукты цены цены на продукты социальные продукты товары первой необходимости Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украинцев предупредили о новой афере: как мошенники оформляют кредиты (видео)
Украинцев предупредили о новой афере: как мошенники оформляют кредиты (видео)Экономика
Штрафовать за нарушения ПДД будут по-новому: Зеленский подписал закон
Штрафовать за нарушения ПДД будут по-новому: Зеленский подписал законЭкономика
Доллар vs гривня: как долго продержится хрупкое равновесие
Доллар vs гривня: как долго продержится хрупкое равновесиеФинансы
"Дырявый" сервис: почему Укрзализныця несет миллиардные убытки (видео)Экономика
СБУ и налоговая проводят масштабные обыски в сети АЗС Медведчука: доходит до рукопашной
СБУ и налоговая проводят масштабные обыски в сети АЗС Медведчука: доходит до рукопашнойЭкономика
Национализация
Национализация "Мотор Сичи": в "Слуге народа" готовят законопроектЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять