Скільки будуть коштувати продукти – прогноз цін на квітень 2021

Швидше за все останнім часом дорожчають хліб, овочі і м'ясо – цей процес може ще більше прискоритися перед Великоднем

В цьому році продукти харчування помітно дорожчають . Як довго триватиме така тенденція? Які продукти подорожчають у квітні, а на які ціни стабілізуються або знизяться? З цим розбирався сайт "Сегодня".

Їжа зростає в ціні швидше за все

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За даними Укрстату, за останній рік продукти харчування подорожчали на 9,1%. Зокрема, тільки за січень цього року – на 1,4% в порівнянні з груднем, у лютому – ще на 2,2%.

У Нацбанку прогнозують, що ціни на продукти харчування будуть зростати аж до появи нового врожаю. Причин для цього декілька: поганий торішній урожай, подорожчання палива , Збільшення мінімальної зарплати та ін.

Крім того, оскільки Україна експортує багато видів сільськогосподарської продукції, ситуація на світових ринках позначається і на цінах всередині країни. А світові продовольчі ринки ростуть.

"В умовах швидких кліматичних змін актуальні ризики зростання волатильності світових цін на продовольство. Через значної частки продуктів харчування в структурі індексу споживчих цін інфляція в Україні досить чутлива до таких шоків. Відповідно, вони можуть зумовити як короткострокове, так і більш тривалий відхилення інфляції від мети " , – попереджають в НБУ.

В цілому в НБУ вважають, що за підсумками першого кварталу (до 1 квітня) інфляція складе 7,6%. А до кінця другого кварталу (до 1 липня) вона ще більше прискориться – до 8,4%.

Овочі та фрукти: старі будуть дорожчати, нові – дешевшати

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Овочі борщового набору взимку вже показали, що вони вміють дорожчати . Ще один помітний стрибок цін на ці овочі стався на початку березня, але потім ціни трохи знизилися. Так що за підсумками місяця вони залишилися практично на місці.

За даними аналітичної служби найбільшого оптового ринку "Шувар", в березні буряк спочатку подорожчала в опті з 6 до 6,5 грн / кг, а в останні дні почала дешевшати. Ціна на морква коливалася з 4,5 до 7 грн, але до кінця березня, як і на початку місяця, оптова вартість становила в середньому 5,5 грн / кг.

Стара білокачанна капуста спочатку подешевшала з 6 до 4,6 грн, а в останній тиждень березня знову подорожчала до 6 грн. А от картопля подешевшав з 8 до 7,2 грн / кг, хоча в минулому році в цей час вже починав дорожчати перед зникненням.

Багато експертів прогнозують, що в квітні овочі борщового набору продовжать рости в ціні. Адже, як правило, навесні запаси добігають кінця і попит випереджає пропозицію. Однак нерідко також буває, що імпорт стримує зростання цін на вітчизняну продукцію.

"Зазвичай на весну овочі минулого урожаю трохи додають в ціні. Ті, хто дотримався до цього часу продукцію нормальної якості, повинен був зберігати її в нормальних овочесховищах, а це досить серйозні витрати. Зрозуміло, що ці витрати виробник буде компенсувати за рахунок більш високої ціни. Це нормальна практика ", – говорить генеральний директор Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Роман Сластьон .

А ось молоді овочі в квітні зазвичай починають дешевшати. так, рання капуста з'явилася на ринках в середині березня за оптовою ціною 35-37 грн / кг, а в останній тиждень місяця подешевшала на 4-5 грн. тепличні огірки поки тримаються на рівні 54 грн / кг, хоча самі виробники вважають, що за квітень вони подешевшають як мінімум удвічі.

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помідори поки продаються тільки імпортні, і в березні вони навіть подорожчали з 31 грн до 40 грн. Однак у квітні на прилавках повинні з'явитися українські помідори, і ціни почнуть знижуватися, запевняють експерти.

Що стосується фруктів, то яблука в березні подорожчали в середньому на третину. Але зростання цін пояснювався в основному збільшенням частки імпортної продукції, яка дорожче вітчизняної. Запаси дешевих українських яблук до весни виснажуються. Тому в квітні буде більше пропозиції дорогих закордонних сортів і менше – українських.

Хліб і випічка: вже і так дорого

подорожчання хліба триває з минулого року. За минулих 12 місяців продукт №1 додав в ціні 12% (станом на 1 березня), в тому числі за січень – на 1,1%, за лютий – на 2,8%.

Причиною називають підвищення цін практично на всі інгредієнти, причому не тільки в Україні. Так, на світових ринках дорожчає зерно. Також підвищуються ціни на олію – через погане торішнього врожаю і зростання цін на світових ринках. Дорожчає цукор. В Україні соняшникову олію за останній рік подорожчало на 35%, цукор – майже на 62%. Відповідно, піднялися ціни на всі товари, до складу яких входять ці продукти: хлібо-булочні та макаронні вироби, випічка і солодощі.

Однак Роман Сластьон вважає, що в квітні ціни на борошняне вже навряд чи сильно зміняться:

"По хлібу і борошні я зараз не бачу підстав для подорожчання. Ціни на зернові культури вже давно знаходяться на високому рівні, на олію – теж. Так що зростання цін на основні компоненти хліба вже відбився на собівартості продукції в попередні місяці. Однак і дешевшати хліб поки не буде. Теоретично це можливо після появи нового врожаю пшениці. з кінця липня – з серпня очікується зниження цін на сировину, а безпосередньо на вартості хліба це відіб'ється вже десь у вересні ", – каже Роман Сластьон.

М'ясо-молочна продукція: ціни зростуть перед Великоднем

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Ціни на молочну продукцію в останнім часом змінювалися мало – 4% в порівнянні з минулим роком. А під час Великого посту, коли попит на цю продукцію падає, приводів для подорожчання тим більше немає. Хоча експерти зазначають, що виробництво молока знижується, але разом з тим констатують: завдяки імпортної продукції споживачі цього практично не відчувають.

А от яйця в цьому році стали лідерами подорожчання . За рік вони додали в ціні майже 85%. Зокрема, за даними Укрстату, в січні – більш ніж на 15%.

У березні яйця вже почали дешевшати. За даними "Шувар.інфо", за місяць оптова ціна знизилася з 32 до 28 грн за десяток.

Однак в цьому році в кінці квітня яйця можуть знову дорожчати: перед Великоднем традиційно зростає попит на цей продукт (а православна Пасха в цьому році 2 травня).

м'ясо за останній рік подорожчало менше за інших продуктів – всього на 3,6%, за даними на початок весни. А в березні навіть намітилося зниження цін на деякі види м'яса. Наприклад, за даними "Шувар.інфо", свинячий гуляш в кінці березня подешевшав з 86 до 70 грн / кг, ціни на сало впали в середньому з 100 до 95 грн / кг, на яловичу печінку – з 65 до 55 грн.

Але прогнози експертів на квітень розходяться. У Нацбанку, наприклад, вважають, що м'ясо навесні буде дорожчати через підвищення цін на корми для тварин. Зокрема, на вартість м'яса впливають ціни на зерно, а вони на світових ринках зростають.

курятина та інші види м'яса дорожчають зараз у багатьох країнах. А оскільки Україна експортує цей товар, варто очікувати, що і всередині країни ціни на нього не будуть падати. До речі, в березні курятина вже подорожчала. Тушка – з 53 до 57,5 грн / кг, задня чверть – з 46 до 53 грн / кг.

А ось інші експерти запевняють, що в найближчі місяці м'ясо подешевшає.

"Перед Великоднем подорожчає хіба що свинина. Можливо, на 10-15%. Це відбувається щороку, тому що до Великодня українці традиційно віддають перевагу блюдам з свинини і попит на неї зростає. А після Великодня ціни на свинину впадуть, можливо, відсотків на 20 – теж традиційно. Влітку споживання м'яса взагалі знижуються, люди переходять на овочі, і це відбивається на цінах ", – говорить президент Українського аналітичного центру Олександр Охрименко .

У той же час Роман Сластьон вважає, що є певні підстави для подорожчання м'яса в найближчі місяці.

"М'ясо, по суті, не піднімався в ціні восени і взимку. Воно знаходилося під тиском певного спаду внутрішнього споживання і під тиском імпорту. Зокрема, Євросоюз досить істотно збільшив експорт свинини в Україну. Традиційно він постачає цю продукцію в Китай, але в минулому році з цими поставками були певні проблеми, тому що утворився надлишок продукції продавався в різні країни, в тому числі в Україні. І ціни у нас трималися на досить низькому рівні. При цьому ціни на зерно як корм виросли на 50-60%, так що багатьом підприємствам м'ясної галузі доводилося працювати в збиток. А зараз поступово йде вирівнювання ситуації ", – пояснює Роман Сластьон.

Він звертає увагу, що вже відбувається зростання цін на яловичину і частково на свинину. Цілком очікувано подорожчає і курятина.

"Щоб вийти на рівень хоча б мінімальної прибутковості, підприємства змушені будуть поступово підвищувати ціни", – говорить експерт.

Нагадаємо, виросли ціни і на проїзд. Однак українці знайшли спосіб економити. Подробиці – в сюжеті:

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