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Сколько будут стоить продукты – прогноз цен на апрель 2021

31 марта, 06:00

Александра Романюк Александра Романюк

Быстрее всего в последнее время дорожают хлеб, овощи и мясо – этот процесс может еще больше ускориться перед Пасхой

В этом году продукты питания заметно дорожают. Как долго будет продолжаться такая тенденция? Каких продукты подорожают в апреле, а на какие цены стабилизируются или снизятся? С этими вопросами разбирался сайт "Сегодня".

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По данным Укрстата, за последний год продукты питания подорожали на 9,1%. В частности, только за январь этого года продукты питания подорожали на 1,4%, по сравнению с декабрем, в феврале – еще на 2,2%.

В Нацбанке прогнозируют, что цены на продукты питания будут расти вплоть до появления нового урожая. Причин для этого несколько: плохой прошлогодний урожай, подорожание топлива, увеличение минимальной зарплаты и другие.

Кроме того, поскольку Украина экспортирует многие виды сельскохозяйственной продукции, ситуация на мировых рынках сказывается и на ценах внутри Украины. А мировые продовольственные рынки растут.

"В условиях быстрых климатических изменений актуальны риски роста волатильности мировых цен на продовольствие. Из-за значительной доли продуктов питания в структуре индекса потребительских цен инфляция в Украинедостаточно чувствительна к таким шокам. Соответственно, они могут обусловить как краткосрочное, так и более длительное отклонение инфляции от цели", – предупреждают в НБУ.

В целом в НБУ считают, что по итогам первого квартала (к 1 апреля) инфляция составит 7,6%. А к концу второго квартала (к 1 июля) она еще больше ускорится – до 8,4%.

Овощи и фрукты: старые будут дорожать, новые – дешеветь

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Овощи борщевого набора зимой уже показали, что они умеют дорожать. Еще один заметный скачок цен на эти овощи произошел в начале марта, но затем цены немного снизились. Так что по итогам месяца практически остались на месте.

Так, по данным аналитической службы крупнейшего оптового рынка "Шувар", в марте свекла сначала подорожала в оптовых ценах с 6 до 6,5 грн/кг, а в последние дни начала дешеветь. Цена на морковь колебалась с 4,5 до 7 грн, но к концу марта, как и в начале месяца, оптовая цена составляла в среднем 5,5 грн/кг.

Старая белокачанная капуста сначала подешевела с 6 до 4,6 грн, а в последнюю неделю марта снова подорожала до 6 грн. А вот картофель подешевел с 8 до 7,2 грн за кг, хотя в прошлом году в это время уже начинал дорожать перед исчезновением.

Многие эксперты прогнозируют, что в апреле овощи борщевого набора продолжат расти в цене. Ведь, как правило, весной запасы подходят к концу, и спрос опережает предложение. Однако нередко также бывает, что импорт сдерживает рост цен на отечественную продукцию.

"Обычно на весну овощи прошлого урожая немного добавляют в цене. Те, кто додержал до этого времени продукцию нормального качества, должен был хранить ее в нормальных овощехранилищах, а это довольно серьезные затраты. Понятно, что эти затраты производитель будет компенсировать за счет более высокой цены. Это нормальная практика", – говорит генеральный директор Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Роман Сластен.

А вот молодые овощи в апреле обычно начинают дешеветь. Так, ранняя капуста появилась на рынках в середине марта по оптовой цене 35-37 грн/кг, а в последнюю неделю месяца подешевела на 4-5 грн. Тепличные огурцы пока держатся на уровне 54 грн за кг, хотя сами производители считают, что за апрель они подешевеют как минимум вдвое.

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Помидоры пока продаются только импортные, и в марте они даже подорожали с 31 грн до 40 грн. Однако в апреле на прилавках должны появиться украинские помидоры, и цены начнут снижаться, уверяют эксперты.

Что касается фруктов, то яблоки в марте подорожали в среднем на треть. Но рост цен объяснялся в основном увеличением доли импортной продукции, которая дороже отечественной. Запасы дешевых украинских яблок к весне истощаются. Поэтому в апреле будет больше предложения дорогих заграничных сортов и меньше – украинских яблок.

Хлеб и выпечка: уже и так дорого

Подорожание хлеба продолжается с прошлого года. За минувших 12 месяцев "продукт №1" прибавил в цене 12% (по состоянию на 1 марта). В том числе за январь этого года хлеб подорожал на 1,1%, за февраль – на 2,8%.

Причиной называют повышение цен практически на все ингредиенты, причем не только в Украине. Так, на мировых рынках дорожает зерно. Также повышаются цены на постное масло – из-за плохого прошлогоднего урожая и роста цен на мировых рынках. Дорожает сахар. В Украине подсолнечное масло за последний год подорожало на 35%, сахар – почти на 62%. Соответственно, поднялись цены на все товары, в состав которых входят эти продукты: хлебо-булочные и макаронные изделия, выпечка и сладости.

Однако Роман Сластен считает, что в апреле цены на мучное уже вряд ли сильно изменятся:

"По хлебу и муке я сейчас не вижу оснований для подорожания. Цены на зерновые культуры уже давно находятся на высоком уровне, на постное масло – тоже. Так что рост цен на основные компоненты хлеба уже отразился на себестоимости продукции в предыдущие месяцы. Однако и дешеветь хлеб пока не будет. Теоретически это возможно после появления нового урожая пшеницы. С конца июля – с августа ожидается снижение цен на сырье, а непосредственно на стоимости хлеба это отразится уже где-то в сентябре", – говорит Роман Сластен.

Мясо-молочная продукция: цены вырастут перед Пасхой

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Цены на молочную продукцию в последнее время менялись мало – 4% по сравнению с прошлым годом. А во время Великого поста, когда спрос на эту продукцию снижается, поводов для подорожания тем более нет. Хотя эксперты отмечают, что производство молока снижается, но вместе с тем констатируют: благодаря импортной продукции потребители этого практически не ощущают.

А вот яйца в этом году стали лидерами подорожания. За год они прибавили в цене почти 85%. В частности, по данным Укрстата, в январе ценники выросли более чем на 15%.

В марте яйца уже начали дешеветь. По данным "Шувар.инфо", за месяц оптовая цена снизилась с 32 до 28 грн за десяток.

Однако в этом году в конце апреля яйца снова могут начать дорожать. Дело в том, что перед Пасхой традиционно растет спрос на этот продукт. Поскольку Пасха в этом году 2 мая, то в конце апреля цены на яйца снова могут взлететь.

Мясо за последний год подорожало меньше других продуктов – всего на 3,6% по данным на начало весны. А в марте даже наметилось снижение цен на некоторые виды мяса. Например, по данным "Шувар.инфо", свиной гуляш в конце марта подешевел с 86 до 70 грн/кг, цены на сало упали в среднем со 100 до 95 грн/кг, на говяжью печень – с 65 до 55 грн.

Но прогнозы экспертов на апрель расходятся. В Нацбанке, например, считают, что мясо весной будет дорожать из-за повышения цен на корма для животных. В частности, на стоимость мяса влияют цены на зерно, а они на мировых рынках растут.

Курятина и другие виды мяса дорожают сейчас во многих странах. А, поскольку Украина экспортирует этот товар, стоит ожидать, что и внутри страны цены на него не будут падать. Кстати, в марте курятина уже подорожала. Тушка – с 53 до 57,5 грн/кг, задняя четверть – с 46 до 53 грн/кг.

А вот другие эксперты уверяют, что в ближайшее месяцы мясо подешевеет.

"Перед Пасхой подорожает разве что свинина. Возможно, на 10-15%. Это происходит каждый год, потому что к Пасхе украинцы традиционно предпочитают блюда из свинины, и спрос на нее растет. А после Пасхи цены на свинину упадут, возможно, процентов на 20 – тоже традиционно. Летом потребление мяса вообще снижаются, люди переходят на овощи, и это отражается на ценах", – говорит президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

В то же время Роман Сластен считает, что сейчас есть определенные основания для подорожания мяса в ближайшие месяцы.

"Мясо, по сути, не поднималось в цене осенью и зимой. Оно находилось под давлением определенного спада внутреннего потребления и под давлением импорта. В частности, Евросоюз довольно существенно увеличил экспорт свинины в Украину. Традиционно он поставляет эту продукцию в Китай, но в минувшем году с этими поставками были определенные проблемы, поэтому образовавшийся излишек продукции продавался в разные страны, в том числе в Украину. И цены у нас держались на достаточно низком уровне. При этом цены на зерно как корм выросли на 50-60%, так что многим предприятиям мясной отрасли приходилось работать в убыток. А сейчас постепенно идет выравнивание ситуации", – объясняет Роман Сластен.

Он обращает внимание, что уже происходит рост цен на говядину и частично начался рост по свинине. И вполне ожидаемо, что подорожает и курятина.

"Чтобы выйти на уровень хотя бы минимальной прибыльности, предприятия вынуждены будут постепенно повышать цены", – говорит эксперт.

Выросли цены и на проезд. Однако украинцы нашли способ экономить. Подробности – в сюжете:

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прогноз цены на продукты

Источник: Сегодня

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