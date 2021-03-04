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Україні загрожує новий локдаун: як пандемія COVID-19 б'є по інфляції та економіці

4 березня, 19:14

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

В деяких регіонах України за останні місяці захворюваність помітно зросла, наголошує регулятор

Ключовим ризиком для макрофінансової стабільності залишається можливе посилення карантинних обмежень в Україні та решті світу для протидії поширенню пандемії COVID-19.

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Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

У регуляторі зазначили, що програми вакцинації в окремих країнах уже доводять свою ефективність. Але їхнє розгортання відбувається досить повільно, тож ризики посилення карантинних обмежень цього року залишаються актуальними.

НБУ наголошує, що в деяких регіонах України за останні місяці захворюваність помітно зросла. Пандемія все ще створює загрозу зниження ділової активності, охолодження споживчого та інвестиційного попиту. Це, відповідно, може мати стримуючий вплив на інфляцію.

А от швидке відновлення ділової активності, пожвавлення товарних ринків, відкладений ефект від масштабних стимулюючих заходів, а також ймовірна реалізація відкладеного споживчого попиту створюють ризики прискорення світової інфляції. У таких умовах вірогідним є, зокрема, й подальше посилення інфляційного тиску з боку країн – торговельних партнерів України.

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На думку регулятора, актуальними є також інші ризики:

  • волатильність на глобальних ринках капіталу;
  • більш різке погіршення умов торгівлі;
  • ескалація військового конфлікту на сході країни чи її кордонах.

Нагадаємо, раніше Нацбанк дав прогноз, коли в Україні уповільниться зростання цін.

Окрім того, Нацбанк вперше з 2018-го підвищив облікову ставку.

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інфляція економіка НБУ активність коронавірус пандемія COVID-19

Джерело: Сьогодні

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