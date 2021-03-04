Україні загрожує новий локдаун: як пандемія COVID-19 б'є по інфляції та економіці

Ключовим ризиком для макрофінансової стабільності залишається можливе посилення карантинних обмежень в Україні та решті світу для протидії поширенню пандемії COVID-19.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.
У регуляторі зазначили, що програми вакцинації в окремих країнах уже доводять свою ефективність. Але їхнє розгортання відбувається досить повільно, тож ризики посилення карантинних обмежень цього року залишаються актуальними.
НБУ наголошує, що в деяких регіонах України за останні місяці захворюваність помітно зросла. Пандемія все ще створює загрозу зниження ділової активності, охолодження споживчого та інвестиційного попиту. Це, відповідно, може мати стримуючий вплив на інфляцію.
А от швидке відновлення ділової активності, пожвавлення товарних ринків, відкладений ефект від масштабних стимулюючих заходів, а також ймовірна реалізація відкладеного споживчого попиту створюють ризики прискорення світової інфляції. У таких умовах вірогідним є, зокрема, й подальше посилення інфляційного тиску з боку країн – торговельних партнерів України.
На думку регулятора, актуальними є також інші ризики:
- волатильність на глобальних ринках капіталу;
- більш різке погіршення умов торгівлі;
- ескалація військового конфлікту на сході країни чи її кордонах.
Нагадаємо, раніше Нацбанк дав прогноз, коли в Україні уповільниться зростання цін.
Окрім того, Нацбанк вперше з 2018-го підвищив облікову ставку.
Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк