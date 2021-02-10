Продукти дорожчають: чим викликане зростання цін (відео)

Харчі дорожчають – лише за місяць яйця додали у вартості 10 гривень за десяток, також підскочили ціни на овочі та м'ясо. Ще до одного здорожчання економісти радять готуватися перед Великоднем. Чому так стрімко змінюються цінники і якими вони будуть уже невдовзі?

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У цьому для новин "Сьогодні" розбиралася Віра Качмар.

На ринку розчищали сніг від другої години ночі, аби покупцям було зручно ходити між рядами. Однак охочих скупитися все одно небагато. Когось налякала негода. А декого – ціни. Продавчиня Тетяна Атомась жаліється, що м’ясо свіженьке, беруть потрошку, чекають покупців, а їх нема, бо все подорожчало.

Покупці також невдоволені – щодня все стає дорожчим: цибуля і картопля, олія і цукор, найбільше подорожчали яйця. А це ті продукти, від яких не відмовишся.

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Лідером здорожчання цього року стали яйця. У грудні десяток коштував 22 гривні, сьогодні – понад 30. У столичних супермаркетах за цукор, який коштував 19,90 грн за кілограм, тепер правлять 21,30 грн. Морква додала у ціні 90 копійок – тепер майже 6 грн. Так само здорожчала і картопля, капуста, цибуля та тепличні овочі. А от перець порівняно з груднем, навпаки, здешевшав – з 90 грн до 78.

Спровокував зростання цін і малий врожай зернових. На нього одразу ж зреагували тваринництво та бакалія.

Заступник директора Інституту аграрної економіки Микола Пугачов пояснює:

"Значно зросли ціни на те, що є кормом для тварин. Зросли світові ціни насамперед. Як наслідок збитковим стало виробництво яєць. Виробництво птиці, виробництво яловичини також у 2020 році збиткове".

Трохи додала у вартості яловичина та курятина. А свинина – навпаки. Порівняно з минулим роком залишаються найдешевшими овочі борщового набору. Та з середини березня і вони поповзуть угору.

Економіст Олег Пензин каже:

"В будь-якому разі будемо чекати зростання ціни на овочі, тому що у нас є проблеми із сховищами, проблеми із зберігання. І досить великий обсяг врожаю просто тікає з ринку, згниває".

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Експерти прогнозують: яйця, хліб, олія та курятина дорожчатимуть і надалі. Ажіотаж підігріє наближення Великодніх свят.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, опитані новинами "Сьогодні" економісти дали прогноз, що яйця можуть подорожчати до 45 гривень за десяток, а після Великодня цифри на цінниках почнуть знижуватися.

Також писалося, що вперше з 2007 року тваринництво в Україні стало збитковим. Загальні збитки за підсумками 2020 року становили 2,9 млрд гривень. Це сталося через збільшення собівартості на 5,7% за зростання виручки всього на 0,7%. Відповідно, ціни на продукти тваринного походження зростатимуть.

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