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В Украине продукты растут в цене: что еще подорожает к Пасхе

31 марта, 14:33

Александра Романюк , Игорь Тимофеев

Чтобы стать прибыльными, предприятия вынуждены повышать цены

В 2020 году продукты в Украине подорожали на 9,1%, в январе 2021-го – на 1,4%, в феврале – еще на 2,2%. В Нацбанке прогнозируют, что цены на еду будут расти до нового урожая. А что подорожает уже к православной Пасхе (2 мая) – об этом идет речь в статье о прогнозе цен на апрель 2021.

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Яйца стали лидерами подорожания. За год они прибавили в цене почти 85%. По данным Укрстата, в январе – более чем на 15%. В марте яйца уже начали дешеветь. По данным "Шувар.инфо", за месяц оптовая цена снизилась с 32 до 28 грн за десяток. Однако в этом году в конце апреля яйца могут снова дорожать: перед Пасхой традиционно растет спрос на этот продукт.

Мясо за последний год подорожало меньше других продуктов – всего на 3,6%, по данным на начало весны. А в марте даже наметилось снижение цен на некоторые виды мяса. Например, по данным "Шувар.инфо", свиной гуляш в конце марта подешевел с 86 до 70 грн/кг, цены на сало упали в среднем с 100 до 95 грн/кг, на говяжью печень – с 65 до 55 грн.

Но прогнозы экспертов на апрель расходятся. В Нацбанке, например, считают, что мясо весной будет дорожать из-за повышения цен на корма для животных. В частности, на стоимость мяса влияют цены на зерно, а они на мировых рынках растут.

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Курятина и другие виды мяса дорожают сейчас во многих странах. А поскольку Украина экспортирует этот товар, стоит ожидать, что и внутри страны цены на него не будут падать. Кстати, в марте курятина уже подорожала. Тушка – с 53 до 57,5 грн/кг, задняя четверть – с 46 до 53 грн/кг.

А вот другие эксперты уверяют, что в ближайшие месяцы мясо подешевеет.

"Перед Пасхой подорожает разве что свинина. Возможно, на 10-15%. Это происходит каждый год, потому что к Пасхе украинцы традиционно предпочитают блюда из свинины и спрос на нее растет. А после Пасхи цены на свинину упадут, возможно, процентов на 20 – тоже традиционно. Летом потребление мяса вообще снижается, люди переходят на овощи, и это отражается на ценах", – говорит президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

В то же время гендиректор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Роман Сластен считает, что есть основания для подорожания мяса в ближайшие месяцы:

"Мясо не поднималось в цене осенью и зимой. Оно находилось под давлением импорта и спада внутреннего потребления. Евросоюз существенно увеличил экспорт свинины в Украину. Традиционно он поставляет эту продукцию в Китай, но в прошлом году с этими поставками были определенные проблемы, поэтому образовавшийся излишек продукции продавался в разные страны, в том числе в Украину. И цены у нас держались на достаточно низком уровне. При этом цены на зерно как корм выросли на 50-60%, так что многим предприятиям мясной отрасли приходилось работать в убыток. А сейчас постепенно идет выравнивание ситуации".

Роман Сластен обращает внимание, что уже происходит рост цен на говядину и частично на свинину. Вполне ожидаемо подорожает и курятина.

"Чтобы выйти на уровень хотя бы минимальной прибыльности, предприятия вынуждены будут постепенно повышать цены", – говорит эксперт.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал: чего ждать от цен на овощи из борщевого набора.

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Напомним, несмотря на подорожание, Украина оказалась в списке стран с самыми низкими ценами на продукты. В продовольственной организации ООН (ФАО) едва ли не самыми дешевыми в мире назвали украинские яблоки и куриные яйца.

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продукты инфляция подорожание Пасха мясо свинина яйца курятина

Источник: Сегодня

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