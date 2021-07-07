Українцям даватимуть декрети, а "Богдан Моторс" збанкрутував – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

В Україні запустили сервіс перевірки авто за VIN-кодом і зробили ще один крок до впровадження накопичувальної пенсійної системи

Декрет в Україні став доступний для чоловіків, а "Богдан Моторс" загрожує ліквідація. Фото: колаж "Сьогодні"

Українцям, які стали батьками, дозволили брати декрет, а Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку – видавати ліцензії пенсійним фондам. Крім того, в Україні створили базу VIN-кодів автомобілів і почали арештовувати банківські рахунки боржників.

"Богдан Моторс" банкрут

Реклама "Богдан" тепер банкрут / Фото: уніан, bogdan.ua

Автомобільну компанію "Богдан Моторс" визнано банкрутом. Таке рішення ухвалив Господарський суд Дніпропетровської області за позовом фінансової компанії "Фінворк", а також управління Пенсійного фонду та Державної податкової служби. Почалася процедура ліквідації акціонерного товариства.

Пенсійні фонди отримають ліцензії

Накопичувальні пенсії стали трохи ближчими / Фото: Сьогодні

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Кабмін передав Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку функцію ліцензування пенсійних фондів.

Прем'єр Денис Шмигаль назвав це необхідним кроком до підготовки інфраструктури для впровадження накопичувальної пенсійної системи. Такий механізм дозволить працювати виключно професійним і відповідальним компаніям.

Українським татам дозволили брати декрет

Батьки зможуть брати 14 днів відпустки після народження дитини / Фото: REUTERS/Yves Herman, Unsplash

Кабінет міністрів дозволив брати "декрет" при народженні дитини не тільки матері, а й іншим родичам.

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Право на 14 днів одноразової оплачуваної відпустки отримають чоловіки породіллі, батько дитини, який не є в зареєстрованому шлюбі, бабусі та дідусі малюка й інші повнолітні родичі матері-одиначки.

База VIN-кодів в Україні

VIN-коди стали доступнішими / Фото: Pixabay, Maria Healey Photography

На Єдиному державному порталі відкритих даних додали функцію перевірки автомобіля за VIN-кодом – унікальним номером автомобіля, що складається з 17 символів.

Зараз доступна інформація про транспортні засоби, зареєстровані від 1 січня 2021 – понад 820 тис. машин. За VIN-кодом можна дізнатися:

базову інформацію про будь-яку машині в світі;

кількість попередніх власників;

точну дату розмитнення авто;

і перевірити справжність технічного паспорта.

Рахунки українців заарештовують за борги

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Гроші залишаться на рахунку. Але боржник не зможе ними користуватися / Фото: Сьогодні, Pixabay

В Україні вже заробила система автоматичного блокування рахунків за борги, але кошти з рахунків вона не списуватиме. Тобто гроші залишатимуться на рахунку боржника, але користуватися ними він не зможе. Якщо борг буде сплачено, рахунок розблокується.

Якщо раніше раніше автоматичний арешт рахунків застосовуватися тільки щодо неплатників аліментів, то тепер це загрожує всім боржникам з відповідного реєстру, зокрема неплатникам комунальних послуг або штрафів за порушення ПДР.