Чоловікам дозволили брати відпустку після народження дитини – Кабмін встановив правила

Уряд затвердив порядок надання такої відпустки також для бабусь і дідусів дитини

Батьки зможуть брати 14 днів відпустки після народження дитини / Фото: REUTERS/Yves Herman, Unsplash

Батьки, бабусі та дідусі новонароджених зможуть оформляти одноразову оплачувану відпустку при народженні дитини. Термін такої відпустки – 14 днів, без урахування свят і вихідних. Скористатися таким правом, крім матері дитини, зможуть:

чоловік матері дитини;

батько дитини, який не перебуває в зареєстрованому шлюбі;

бабусі і дідусі дитини;

інші повнолітні родичі матері-одиночки.

Таке рішення прийняв Кабінет міністрів на засіданні 7 липня, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. Формально декретна відпустка для чоловіків вже був дозволений, але тепер Кабмін ввів чіткі правила саме для відпустки при народженні дитини.

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Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, це забезпечить рівні права матері і батька в отриманні відпустки по догляду за дитиною.

Нагадаємо, раніше піти в декрет чоловікам можна було, якщо дружина офіційно працює і тільки з її письмової згоди. за нинішніми законами, батько може самостійно, не подаючи додаткових документів з стосовно працевлаштування матері, піти у відпустку.