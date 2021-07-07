Рахунки українців почали заарештовувати за борги, але гроші списувати не будуть

У Міністерстві юстиції вирішили заспокоїти українців і пояснили, що робити, якщо рахунок виявився заблокованим

Гроші залишаться на рахунку. Але боржник не зможе ними користуватися / Фото: Сьогодні, Pixabay

В Україні вже запрацювала система автоматичного блокування рахунків за борги, але списувати кошти з рахунків вона не буде. Тобто гроші будуть залишатися на рахунку боржника, але користуватися ними він не зможе. Якщо борг буде сплачений, рахунок розблокується. Крім того, порушник зможе оскаржити блокування в судовому порядку.

Таке пояснення дали в Міністерстві юстиції, йдеться в сюжеті "Сьогодні".

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Сюжет Світлани Тарасенко

"Мова не йде про якесь автоматичне безпідставне блокування, списання коштів. Якщо взяти комунальні борги – це те, що, мабуть, турбує українців найбільше, – то йдеться про стягнення тільки на підставі судових рішень, які можуть бути оскаржені. У разі якщо вони не були оскаржені або залишені без змін за результатами оскарження, вони можуть бути подані на виконання. І тільки після цього виконавець зможе проводити якісь дії", – роз'яснив заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко.

Нагадаємо, раніше автоматичний арешт рахунків міг застосовуватися лише стосовно неплатників аліментів. Тепер нововведення стосується всіх боржників, які потраплять до відповідного реєстру. Це можуть бути, наприклад, боржники з оплати комунальних послуг або штрафів за порушення ПДР.

Реклама Як працює автоматичний арешт рахунків / Фото: Министерство юстиции Украины

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" також розбирався, за яку суму боргу у власника можуть відібрати житло.