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Счета украинцев начали арестовывать за долги, но деньги списывать не будут

7 июля 2021 15:24

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

В Министерстве юстиции решили успокоить украинцев и объяснили, что делать, если счет оказался заблокированным

Деньги останутся на счете. Но должник не сможет ими пользоваться

Деньги останутся на счете. Но должник не сможет ими пользоваться / Фото: Сегодня, Pixabay

В Украине уже заработала система автоматического блокирования счетов за долги, но списывать средства со счетов она не будет. То есть деньги будут оставаться на счету должника, но пользоваться ими он не сможет. Если долг будет оплачен, счет разблокируется. Кроме того, нарушитель сможет оспорить блокирование в судебном порядке.

Такое объяснение дали в Министерстве юстиции, говорится в сюжете "Сегодня".

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"Речь не идет о каком-то автоматическом безосновательном блокировании, списании средств. Если взять коммунальные долги – это то, что, видимо, беспокоит украинцев больше всего, – то речь идет о взыскании только на основании судебных решений, которые могут быть обжалованы. В случае если они не были обжалованы или оставлены без изменений по результатам обжалования, они могут быть поданы на выполнение. И только после этого исполнитель сможет проводить какие-то действия", – разъяснил замминистра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко.

Напомним, раньше автоматический арест счетов мог применяться только в отношении неплательщиков алиментов. Теперь новшество касается всех должников, которые попадут в соответствующий реестр. Это могут быть, например, должники по оплате коммунальных услуг или штрафов за нарушение ПДД.

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Как работает автоматический арест счетов
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Как работает автоматический арест счетов / Фото: Министерство юстиции Украины

Напомним, ранее сайт "Сегодня" также разбирался, за какую сумму долга у собственника могут отнять жилье.

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