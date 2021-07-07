Украинцам будут давать декреты, а "Богдан Моторс" обанкротился – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

В Украине запустили сервис проверки авто по VIN-коду и сделали еще один шаг к внедрению накопительной пенсионной системы

Декрет в Украине стал доступен для мужчин, а "Богдан Моторс" грозит ликвидация. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинцам, которые стали отцами, разрешили брать декрет, а Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку – выдавать лицензии пенсионным фондам. Кроме того, в Украине создали базу VIN-кодов автомобилей и начали арестовывать банковские счета должников.

"Богдан Моторс" банкрот

Реклама "Богдан" теперь банкрот / Фото: УНИАН, bogdan.ua

Автомобильная компания "Богдан Моторс" признана банкротом. Такое решение принял Хозяйственный суд Днепропетровской области по иску финансовой компании "Финворк", а также управления Пенсионного фонда и Государственной налоговой службы. Началась процедура ликвидации акционерного общества.

Пенсионные фонды получат лицензии

Накопительные пенсии стали чуть ближе / Фото: Сегодня

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Кабмин передал Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку функцию лицензирования пенсионных фондов.

Премьер Денис Шмыгаль назвал это необходимым шагом к подготовке инфраструктуры для внедрения накопительной пенсионной системы. Такой механизм позволит работать исключительно профессиональным и ответственным компаниям.

Украинским папам разрешили брать декрет

Отцы смогут брать 14 дней отпуска после рождения ребенка / Фото: REUTERS/Yves Herman, Unsplash

Кабинет министров разрешил брать "декрет" при рождении ребенка не только матери, но и другим родственникам.

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Право на 14 дней единовременного оплачиваемого отпуск получат муж роженицы, отец ребенка, не состоящий в зарегистрированном браке, бабушки и дедушки малыша, и другие совершеннолетние родственники матери-одиночки.

База VIN-кодов в Украине

VIN-коды стали доступнее / Фото: Pixabay, Maria Healey Photography

В Едином государственном портале открытых данных добавили функцию проверки автомобиля по VIN-коду – уникальному номера автомобиля, состоящему из 17 символов.

Сейчас доступна информация о транспортных средствах, зарегистрированных с 1 января 2021 – более 820 тыс. машин. По VIN-коду можно узнать:

базовую информацию о любой машине в мире;

количество предыдущих владельцев;

точную дату растаможивания авто;

и проверить подлинность технического паспорта.

Счета украинцев арестовывают за долги

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Деньги останутся на счете. Но должник не сможет ими пользоваться / Фото: Сегодня, Pixabay

В Украине уже заработала система автоматического блокирования счетов за долги, но списывать средства со счетов она не будет. То есть деньги будут оставаться на счету должника, но пользоваться ими он не сможет. Если долг будет оплачен, счет разблокируется.

Если раньше раньше автоматический арест счетов применяться только в отношении неплательщиков алиментов, то теперь это грозит всем должникам из соответствующего реестра, в том числе неплательщикам коммунальных услуг или штрафов за нарушение ПДД.