"Богдан Моторс" Гладковського збанкрутував, почалася ліквідація компанії

Суд виніс рішення за позовом одного з кредиторів, до якого приєдналися державні установи

"Богдан" тепер банкрот / Фото: уніан, bogdan.ua

Автомобільна компанія "Богдан Моторс" визнана банкрутом. Почалася процедура ліквідації акціонерного товариства. Справа про банкрутство була порушена за позовом фінансової компанії "Фінворк", а також управління Пенсійного фонду та Державної податкової служби. Президентом корпорації "Богдан" є екс-заступник глави РНБО Олег Гладковський.

Таке рішення ухвалив Господарський суд Дніпропетровської області, з'ясувало видання Finbalance. У квітні суд затвердив реєстр вимог кредиторів компанії на суму 6,7 млрд грн.

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До реєстру внесено вимоги:

UniCredit Bank AG на 1,78 млрд грн;

Укрексімбанку на 1,64 млрд грн;

компанії "Саревін Інвестмент" на 2,35 млрд грн;

Міжнародного інвестиційного банку на 181,56 млн грн;

закритого недиверсифікованого венчурного корпоративного інвестфонду "Бриз" на 385,8 млн грн;

ТОВ "Автомобільна група" Богдан "на 349,8 млн грн;

ТОВ "Фінансова компанія" Фінворк "на 5,9 млн грн.

Нагадаємо, в жовтні 2019 НАБУ повідомило про підозру екс-заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському, якому інкримінували зловживання службовим становищем. Слідство вважало, що колишній чиновник включив в держзамовлення закупівлю вантажівок МАЗ 6317 ("Богдан 6317") за завищеними цінами у "автоскладального заводу №2", що входить до складу "Богдан Моторс". В результаті таких дій державі завдали збитків на 10,62 млн грн.

А в липні 2019 НАБУ проводило обшуки в приміщеннях "Богдан Моторс" з стосовно розкрадань в оборонці.

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У 2020 році завод отримав 2,4 млрд грн збитку проти 70,7 млн грн чистого прибутку роком раніше, чистий дохід скоротився майже в 22 рази – до 58,4 млн грн.

В кінці 2020 року "Богдан Моторс", що об'єднує виробничі активи корпорації "Богдан" (завод в Черкасах і автобусно-тролейбусний в Луцьку), змінила юридичну адресу з Києва на Дніпро.