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Перевірити авто стало простіше – в Україні відкрили офіційну базу VIN-кодів

7 липня 2021 14:47

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Незабаром дані отримають всі популярні сервіси перевірки автомобілів, впевнені з Міністерстві цифрової трансформації

VIN-коди стали доступнішими

VIN-коди стали доступнішими / Фото: Pixabay, Maria Healey Photography

В Україні спростилася перевірка автомобілів за VIN-кодом – унікальним номером автомобіля, що складається з 17 символів. Тепер всі дані опубліковані на Єдиному державному порталі відкритих даних. Раніше на цьому ресурсі в інформації про автомобіль не вказувався VIN-код.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової інформації.

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Наразі доступна інформація про транспортні засоби, зареєстровані з 1 січня 2021 – понад 820 тис. машин.

"Незабаром популярні сервіси перевірки авто інтегрують інформацію до своїх ресурсів. Цей процес буде займати лічені секунди", – запевнили у Мінцифри.

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Навіщо потрібен VIN-код

Перевірка по VIN-коду дозволяє:

  • ідентифікувати кожну машину в світі та отримати про неї базову інформацію;
  • перевірити справжність технічного паспорта, щоб шахраї не використовували підроблені номери і документи;
  • дізнатися точну кількість попередніх власників;
  • дізнатися точну дату розмитнення авто.

До речі, в Україні триває пільгове розмитнення автомобілів на єврономерах, які ввезли в країну до 2021 року. Як рахують акциз на розмитнення євроблях за новими пільговими правилами, дивіться в сюжеті:

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