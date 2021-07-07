Пенсійні фонди отримають спеціальні ліцензії для накопичувальної системи – Кабмін

Накопичувальні пенсії стали трохи ближчими / Фото: Сьогодні

Кабінет міністрів продовжив підготовку до впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи. Вирішено, що ліцензії пенсійним фондам для роботи в новій системі буде видавати Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦБФР).

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за результатами засідання уряду 7 липня.

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"Це необхідний крок до підготовки інфраструктури для функціонування пенсійних фондів, а також механізм, що дає змогу працювати винятково професійним і відповідальним компаніям", – пояснив Шмигаль.

Нагадаємо, українцям знову обіцяють незабаром ввести систему обов'язкових накопичувальних пенсій. У Раду поданий новий законопроєкт (№2683-3). Він мало чим відрізняється від попередніх ініціатив, але пропонує компромісний варіант: на ринку будуть працювати і державний накопичувальний пенсійний фонд, і приватні – але не всі, а тільки "авторизовані".

В цілому документ передбачає, що з 2023 року запрацює спільне обов'язкове відрахування внесків з працівника і роботодавця (приватні підприємці-фізособи можуть це робити самостійно), але воно менше, ніж пропонувалося раніше: по 2% від зарплати на місяць, в сумі 4%.

Раніше було від 1% з працівника і роботодавця з поступовим підвищенням протягом декількох років до 7% в сумі. Щоб не збільшувати витрати бізнесу і не зменшувати зарплату працівника, запропоновано на 2% зменшити єдиний соцвнесок (з 22% до 20%) і податок на доходи фізичних осіб (з 18% до 16%).

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А про те, як проходило підвищень пенсій з 1 липня, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа