Україна отримає 150 млн. євро фінансової допомоги — Шольц

Федеральний канцлер Німеччини анонсував виплату фінансової допомоги Україні. Становитиме вона 150 млн євро.
Про це Олаф Шольц заявив на спільному брифінгу разом з президентом України Володимиром Зеленським 14 лютого.
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Федеральний канцлер Німеччини анонсував виплату фінансової допомоги Україні. Становитиме вона 150 млн євро.
Про це Олаф Шольц заявив на спільному брифінгу разом з президентом України Володимиром Зеленським 14 лютого.
Доповнюється...
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Наразі немає економічних причин зростання курсу, є психологічний тиск. Ось зараз є ці побоювання, тому і зростає курс. Чисто на психології.
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