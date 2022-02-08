Франція виділить Україні 1,2 млрд євро – на що підуть гроші

Зеленський під час брифінгу після зустрічі з Макроном подякував Франції за підтримку

Франція висловила підтримку Україні / Фото: Getty Images

Франція виділяє 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні. Країни мають спільну думку щодо поточної безпекової ситуації в Європейському регіоні.

Про це заявив Зеленський під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Києві.

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За словами Зеленського, сума потрібна для стабілізації економіки України, яка понесла значні втрати через загрозу вторгнення РФ.

"Дуже важлива безпекова й економічна підтримка. Ми дуже цінуємо такий крок солідарності з боку Франції – виділення 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги", – сказав Зеленський.

Чи буде ця сума поділена на транші й коли чекати на першу частину, поки що не відомо.

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Макрофінансова допомога від ЄС

1 лютого глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Єврокомісія офіційно ухвалила рішення про виділення Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги.

За її словами, пакет допомоги містить екстрений кредит та кілька грантів. Фон дер Ляєн закликала Європарламент і Єврораду якнайшвидше схвалити це рішення. Глава Єврокомісії зазначила, що перший транш складається з 600 млн євро.

Як розповів журналіст Рікард Йозвяк, якщо рішення буде ухвалено найближчим часом, то гроші Україна отримає вже в середині лютого.

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"Сьогодні" також розповідали, як загроза з боку РФ шкодить економіці України та чого чекати від курсу долара у разі реального вторгнення.