Франция выделит Украине 1,2 млрд евро – на что пойдут деньги

Зеленский во время брифинга после встречи с Макроном поблагодарил Францию за поддержку

Франция выразила поддержку Украине / Фото: Getty Images

Франция выделяет 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине. Страны имеют общую точку зрения относительно текущего состояния безопасности в Европейском регионе.

Об этом заявил Зеленский в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Киеве.

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По словам Зеленского, средства необходимы для стабилизации экономики Украины, понесшей значительные потери из-за угрозы вторжения РФ.

"Очень важна безопасностная и экономическая поддержка. Мы очень ценим такой шаг солидарности со стороны Франции – выделение 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи", – сказал Зеленский.

Будет ли эта сумма поделена на транши и когда ждать первую часть, пока не известно.

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Макрофинансовая помощь от ЕС

1 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия официально утвердила решение о выделении Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи.

По ее словам, в пакет помощи входит экстренный кредит и несколько грантов. Фон дер Ляйен призвала Европарламент и Евросовет как можно скорее одобрить это решение. Глава Еврокомиссии отметила, что первый транш составляет 600 млн евро.

Как рассказал журналист Рикард Йозвяк, если решение будет одобрено в ближайшее время, то деньги Украина получит уже в середине февраля.

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"Сегодня" также рассказывали, как угроза со стороны РФ вредит экономике Украины и чего ждать от курса доллара в случае реального вторжения.