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Через загрозу війни авіакомпанії несуть фінансові втрати — Фурса

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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13 лютого, 13:40
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Проте раніше на це особливо уваги ніхто не звертав
Фурса про авіакомпанії
Фурса про авіакомпанії / Фото: Колаж: Сьогодні, Пресс-служба SkyUp Airlines

Через ризик можливого вторгнення Росії в Україну авіакомпанії несуть фінансові втрати.

Про це заявив Сергій Фурса, інвестиційний банкір, в ефірі телеканалу "Україна24".

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За словами експерта, ризик війни прописаний в договорах, але часто ніхто не звертає на це уваги, адже там прописують навіть загрозу цунамі.

"А зараз раптом юристи дістали ці папочки, струсили пил з них і побачили, що там є таке питання, і вони прийшли до керівництва зі словами: "Ось, дивіться. є ризик війни. А це у нас форс-мажор. І в нас можуть бути фінансові втрати", — сказав експерт.

Нагадаємо, що військові дії в Україні тривають вже 8 років. Виникає питання: чому раніше цей ризик не був на порядку денному?

За словами експерта, раніше авіакомпанії ситуацію в Україні вважали замороженим конфліктом і особливої уваги на це не звертали. Натомість сьогодні, після заяв президента США Байдена та відтоку посольств з нашої держави, "всі задумались".

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"Авіакомпанії кажуть, що, напевно, ці люди щось знають, чого не знаємо ми. Тоді ми маємо на це зважати...", — сказав Фурса.

Скандал зі SkyUp

Літак Фуншал – Київ приземлився у Кишиневі. Власник літака заборонив компанії відвідувати авіапростір України в той момент, коли рейс уже розпочався.

В результаті авіакомпанія SkyUp домовилася про посадку в найближчому до України аеропорту – у Кишиневі – та організувати трансфер для 175 пасажирів до Києва. Усіх людей забезпечили харчуванням.

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Раніше ми також писали, що німецька авіакомпанія Lufthansa може припинити польоти в Україну на фоні загрози вторгнення Росії до України. Проте остаточного рішення поки що не прийнято.

Також ми розповідали, що трапиться з авіасполученням над Україною найближчим часом.

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