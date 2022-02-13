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Вилетіти з України буде неможливо? Що станеться з авіасполученням дуже скоро

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Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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13 лютого, 13:05
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Разом з експертами розбираємося, що буде з авіасполученням над Україною найближчим часом
Коли з України неможливо буде вилетіти – прогноз
Коли з України неможливо буде вилетіти – прогноз / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Українців та усю світову спільноту не аби як налякали новини про можливе закриття повітряного простору у зв’язку з можливою військовою агресією РФ.

Поки рішення припинити польоти поодинокі, але нардеп Олексій Гончаренко вже заявив, що з понеділка сполучення буде повністю припинене. "Сьогодні" запитали експертів та дізналися, чого чекати далі.

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На думку члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, жодної реальної загрози вторгнення немає і це лише чергове нагнітання з боку ЗМІ та деяких країн.

Однак основна маса цих авіакомпаній застрахована у британських страхових компаніях і ті заявили про відмову покривати страхові випадки, які можуть відбутися з літаками в повітряному просторі України.

"Тому усі авіакомпанії, які сьогодні утримують літаки в межах лізингу, а це практично 9 з 10 компаній, будуть припиняти рейси до Києва і взагалі в межах українського простору", – прогнозує експерт.

За його словами, ця ситуація схожа із випадком у Афганістані, коли усі авіакомпанії припинили літати до Кабулу.

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Чому відмовляються літати?

Не зважаючи на те, що сенсу РФ починати широкомасштабне вторгнення немає, авіакомпанії – страшенні "перестраховщики".

За словами Пендзина, авіакомпанії не мають аналітичних підрозділів, які б могли взяти на себе відповідальність у випадку будь-яких несподіванок.

"Якщо існує хоча б тисячна доля того, що можливий сценарій, який активно сьогодні вбивається в голову американцями і британцями, то авіакомпанії ніколи не будуть ризикувати, оскільки є публічними і мають купу акціонерів", – каже економіст.

Через це з авіасполученням і починаються проблеми, вважає Пендзин і прогнозує, що ближче до середи, 16 лютого, з України абсолютно неможливо буде вилетіти і у небі залишаться лише військово-транспорті літаки і приватні джети.

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А от президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко вважає, що таких проблем не буде.

На думку експерта, від цього лише виграють інші авіакомпанії, які збільшать кількість рейсів в Україну і з неї.

"Це звичайні панікери, завжди будуть авіакомпанії, які не будуть літати, а турки наприклад, як літали так і літають. Є певна команда в урядах ЄС та США, яка нагнітає ситуацію і якщо компанія залежить від держави – вона вимушена це зробити", – запевняє Охріменко.

Відміна рейсу SkyUp

Зранку 13 лютого, літак Фуншал-Київ приземлився у Кишиневі і пасажири залишаються там на неозначений час.

Однак співробітники аеропорту не дали жодних офіційних коментарів щодо інформації про те, що приземлення літака сталося нібито через можливе швидке припинення страхового покриття повітряних суден в Україні та над Україною.

Єдине, що вдалося дізнатися, це те, що власник літака, який був взятий в лізинг, заборонив компанії відвідувати на ньому повітряний простір України.

"Сьогодні" також писали, як країни закликали своїх громадян негайно залишити Україну.

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