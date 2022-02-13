Вылететь из Украины будет невозможно? Что произойдет с авиасообщением совсем скоро

Вместе с экспертами разбираемся, что будет с авиасообщением над Украиной в ближайшее время

Когда из Украины невозможно будет вылететь - прогноз / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Украинцев и все мировое сообщество сильно испугали новости о возможном закрытии воздушного пространства в связи с возможной военной агрессией РФ.

Пока решение прекратить полеты единичны, но нардеп Алексей Гончаренко уже заявил, что с понедельника сообщение будет полностью прекращено. "Сегодня" расспросили экспертов и узнали, чего ждать дальше.

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По мнению члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, никакой реальной угрозы вторжения нет и это лишь очередное нагнетание со стороны СМИ и некоторых стран.

Однако основная масса этих авиакомпаний застрахована в британских страховых компаниях, которые заявили об отказе покрывать страховые случаи, которые могут произойти с самолетами в воздушном пространстве Украины.

"Поэтому все авиакомпании, которые сегодня содержат самолеты в пределах лизинга, а это практически 9 из 10 компаний, будут прекращать рейсы в Киев и вообще в пределах украинского пространства", – прогнозирует эксперт.

По его словам, эта ситуация похожа со случаем в Афганистане, когда все авиакомпании перестали летать в Кабул.

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Почему отказываются летать?

Несмотря на то, что смысла РФ начинать широкомасштабное вторжение нет, авиакомпании – страшные "перестраховщики".

По словам Пендзина, авиакомпании не имеют аналитических подразделений, которые могли бы взять на себя ответственность в случае любых неожиданностей.

"Если существует хотя бы тысячная доля того, что возможен сценарий, который активно сегодня вбивается в голову американцами и британцами, то авиакомпании никогда не будут рисковать, поскольку являются публичными и имеют кучу акционеров", – говорит экономист.

Поэтому с авиасообщением и начинаются проблемы, считает Пендзин и прогнозирует, что ближе к среде, 16 февраля, из Украины совершенно невозможно будет вылететь и в небе останутся только военно-транспортные самолеты и частные джеты.

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А вот президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что подобных проблем не будет.

По мнению эксперта, от этого только выиграют другие авиакомпании, которые увеличат количество рейсов в Украину и из нее.

"Это обычные паникеры, всегда будут авиакомпании, которые не будут летать, а турки, например, как летали так и летают. Есть определенная команда в правительствах ЕС и США, которая нагнетает ситуацию, и если компания зависит от государства – она вынуждена это сделать", – уверяет Охрименко.

Отмена рейса SkyUp

Утром 13 февраля самолет Фуншал-Киев приземлился в Кишиневе и пассажиры остаются там на неопределенное время.

Однако сотрудники аэропорта не дали никаких официальных комментариев по поводу информации о том, что приземление самолета произошло якобы из-за возможного быстрого прекращения страхового покрытия воздушных судов в Украине и над Украиной.

Единственное, что удалось узнать, это то, что владелец самолета, взятого в лизинг, запретил компании посещать на нем воздушное пространство Украины.

"Сегодня" также писали, как страны призвали своих граждан немедленно покинуть Украину.