Из-за угрозы войны авиакомпании несут финансовые потери — Фурса

Однако раньше на это особого внимания никто не обращал

Фурса об авиакомпаниях / Фото: Коллаж: Сегодня, Пресс-служба SkyUp Airlines

Из-за риска возможного вторжения России в Украину авиакомпании несут финансовые потери.

Об этом заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире телеканала "Украина 24".

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По словам эксперта, риск войны прописан в договорах, но часто никто не обращает на это внимание, ведь там даже прописывают угрозу цунами.

"А сейчас вдруг юристы достали эти папочки, встряхнули пыль с них и увидели, что там есть такой вопрос, и они пришли к руководству со словами: "Вот, смотрите, есть риск войны. А это у нас форс-мажор. И из-за этого у нас могут быть финансовые потери", — сказал эксперт.

Напомним, что военные действия в Украине продолжаются уже 8 лет. Возникает вопрос: почему раньше этот риск не был в повестке дня?

По словам эксперта, ранее авиакомпании ситуацию в Украине считали замороженным конфликтом и особого внимания на это не обращали. В то же время сегодня, после заявлений президента США Байдена и оттока посольств из нашего государства, "все задумались".

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"Авиакомпании говорят, что, наверное, эти люди что-то знают, чего не знаем мы. Тогда мы должны на это обратить внимание..." – сказал Фурса.

Скандал со SkyUp

Самолет Фуншал – Киев приземлился в Кишиневе. Владелец самолета запретил компании посещать авиапространство Украины в тот момент, когда рейс уже начался.

В результате авиакомпания SkyUp договорилась о посадке в ближайшем к Украине аэропорту – в Кишиневе – и организовать трансфер для 175 пассажиров в Киев. Всех людей снабдили питанием.

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Ранее мы также писали, что немецкая авиакомпания Lufthansa может прекратить полеты в Украину на фоне угрозы вторжения России в Украину. Однако окончательное решение пока не принято.

Также мы рассказывали, что произойдет с авиасообщением над Украиной в ближайшее время.