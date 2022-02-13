Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
✈ Отмена рейсов в Украину 🎤 Скандал на Нацотборе "Евровидения" ⚡ Война с РФ Олимпиада 2022 Олимпиада 2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Бизнес новости

Из-за угрозы войны авиакомпании несут финансовые потери — Фурса

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
13 февраля, 13:40
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Однако раньше на это особого внимания никто не обращал
Фурса об авиакомпаниях
Фурса об авиакомпаниях / Фото: Коллаж: Сегодня, Пресс-служба SkyUp Airlines

Из-за риска возможного вторжения России в Украину авиакомпании несут финансовые потери.

Об этом заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире телеканала "Украина 24".

Реклама

По словам эксперта, риск войны прописан в договорах, но часто никто не обращает на это внимание, ведь там даже прописывают угрозу цунами.

"А сейчас вдруг юристы достали эти папочки, встряхнули пыль с них и увидели, что там есть такой вопрос, и они пришли к руководству со словами: "Вот, смотрите, есть риск войны. А это у нас форс-мажор. И из-за этого у нас могут быть финансовые потери", — сказал эксперт.

Напомним, что военные действия в Украине продолжаются уже 8 лет. Возникает вопрос: почему раньше этот риск не был в повестке дня?

По словам эксперта, ранее авиакомпании ситуацию в Украине считали замороженным конфликтом и особого внимания на это не обращали. В то же время сегодня, после заявлений президента США Байдена и оттока посольств из нашего государства, "все задумались".

Реклама

"Авиакомпании говорят, что, наверное, эти люди что-то знают, чего не знаем мы. Тогда мы должны на это обратить внимание..." – сказал Фурса.

Скандал со SkyUp

Самолет Фуншал – Киев приземлился в Кишиневе. Владелец самолета запретил компании посещать авиапространство Украины в тот момент, когда рейс уже начался.

В результате авиакомпания SkyUp договорилась о посадке в ближайшем к Украине аэропорту – в Кишиневе – и организовать трансфер для 175 пассажиров в Киев. Всех людей снабдили питанием.

Реклама

Ранее мы также писали, что немецкая авиакомпания Lufthansa может прекратить полеты в Украину на фоне угрозы вторжения России в Украину. Однако окончательное решение пока не принято.

Также мы рассказывали, что произойдет с авиасообщением над Украиной в ближайшее время.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева Отмена рейсов и закрытие неба – все, что нужно знать об авиасообщении с Украиной София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич Из-за угрозы войны авиакомпании несут финансовые потери — Фурса Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Андрей Галицкий Крах или незаметная потеря? Что будет с бизнесом, если в мире вдруг исчезнут соцсети Андрей Галицкий · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Тарифы на газ
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Крипторынок
Больше новостей
Ньюсмейкер
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
Больше новостей
В кулуарах Власти
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости Украины
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

42500.72

Dogecoin (DOGE)

0.15

Ethereum (ETH)

2931.88

Litecoin (LTC)

126.66

Ripple (XRP)

0.84

Купить криптовалюту
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.88

Российский рубль (₽)

0.3749

Евро (€)

31.88

БИЗНЕС АУТ?
Налоговая порка продолжается
Почувствуй себя в шкуре бизнесмена
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
Доллар VS гривня
В какой валюте хранят деньги украинцы
Загляни под матрас
ТОП-вакансии 2021
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще был высокий спрос?
Где лежат ваши деньги
Как будем жить в 2022-м
Загляни в будущее!
Опрос
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Выбор украинцев
Лидеры авторынка 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сегодня
13 февраля. Джон Спик. В этот день в 1858 году английский офицер во время экспедиции по Африке в поисках истока реки Нил открыл для европейцев одно из самых крупных озер мира - Танганьику…
История дня - за минуту

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Индекс авиакомпаний
Самые безопасные в мире
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Подробнее
Коммуналка
Сколько будем платить за газ?
Узнать!
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
33,45
32,95
32,00
18,11
33,50
33,00
32,00
18,05
33,85
32,85
31,82
19,05
35,49
34,99
34,59
19,48
38,09
34,50
33,00
19,01
38,49
35,43
34,93
18,74
38,99
35,84
35,29
19,64
38,99
35,84
35,29
19,15
38,99
35,84
35,29
19,64
39,97
35,84
37,97
19,68

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять