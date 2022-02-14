Украина получит 150 млн. евро финансовой помощи — Шольц

Федеральный канцлер Германии анонсировал выплату финансовой помощи Украине. Составит она 150 млн евро.
Об этом Олаф Шольц заявил на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским 14 февраля.
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Федеральный канцлер Германии анонсировал выплату финансовой помощи Украине. Составит она 150 млн евро.
Об этом Олаф Шольц заявил на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским 14 февраля.
Дополняется...
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Сейчас нет экономических причин роста курса, есть психологическое давление. Вот сейчас есть опасения, поэтому и растет курс. Чисто на психологии.
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