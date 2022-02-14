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США готові запропонувати Україні кредитні гарантії на 1 млрд доларів

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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14 лютого, 18:59
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Вашингтон готовий піти на такий крок, щоб допомогти економіці нашої країни
США заявили про готовність запропонувати Україні кредитні гарантії на $1 млрд. Фото: колаж "Сегодня"
США заявили про готовність запропонувати Україні кредитні гарантії на $1 млрд. Фото: колаж "Сегодня"

США запропонують Україні гарантії щодо суверенних кредитів на один мільярд доларів, щоб заспокоїти ринок у контексті очікування війни.

Про це повідомив помічник американського лідера з національної безпеки Джейк Салліван.

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Салліван заявив, що Вашингтон готовий піти на такий крок, щоб допомогти економіці України, яка постраждала через паніку, спричинену можливим вторгненням Росії.

Крім того, 1 млрд доларів може заспокоїти Київ.

Україна отримає 150 млн. євро фінансової допомоги – Шольц

Федеральний канцлер Німеччини анонсував виплату фінансової допомоги Україні.Складе вона 150 млн євро. Про це Олаф Шольц заявив на спільному брифінгу разом із президентом України Володимиром Зеленським 14 лютого 2022 року.

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"Ми зробили українську економіку більш незалежною від іноземного впливу. І я можу вас запевнити в тому, що ми продовжуватимемо цю підтримку. Тому я радий, що сьогодні можу оголосити швидку виплату 150 млн євро", – оголосив Шольц.

Канцлер також наголосив, що Німеччина продовжує всіляко підтримувати Україну. Зокрема, вона не лише закликає своїх інвесторів до нашої країни, а й допомагає у військовому секторі. За словами Шольца, українські офіцери пройшли підготовку у Німеччині, а поранених українських солдатів лікували у німецьких лікарнях.

Фінансова допомога від Франції

Франція виділяє 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні. Країни мають спільну думку щодо поточної безпекової ситуації в Європейському регіоні.

За словами Зеленського, сума необхідна для стабілізації економіки України, яка зазнала значних втрат через загрозу вторгнення РФ.

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Макрофінансова допомога від ЄС

1 лютого голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Єврокомісія офіційно ухвалила рішення щодо виділення Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги.

За її словами, пакет допомоги містить екстрений кредит та кілька грантів. Фон дер Ляєн закликала Європарламент та Єврораду якнайшвидше схвалити це рішення. Глава Єврокомісії зазначила, що перший транш складається з 600 млн. євро.

Раніше ми розповідали, як загроза із боку РФ шкодить економіці України, а також писали, що через постійні заяви в новинах про можливе вторгнення, авіакомпанії скасовують польоти над Україною.

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Цитата дня

Наразі немає економічних причин зростання курсу, є психологічний тиск. Ось зараз є ці побоювання, тому і зростає курс. Чисто на психології.

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