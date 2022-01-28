Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔴 Розстріли в дніпрі ☎ Переговори Байден-Зеленський 👊 США відмовили Росії 📋 Як підготуватися до НС
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

"Геополітика руйнує всі прогнози". Що чекає українську економіку найближчим часом

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
28 січня, 16:55
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Разом з експертом вивчаємо інфляційний прогноз НБУ на 2022 рік
Що буде з інфляцією у 2022 році
Що буде з інфляцією у 2022 році / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У 2020 році інфляція сповільниться з 10% до 7,7%, а зростання економіки навпаки – пришвидшиться до 3,4%.

Такий прогноз дав Національний банк України у січневому Інфляційному звіті.

Реклама

У 2023 році НБУ очікує, що інфляція взагалі знизиться до 5%, а цьогоріч буде досить волатильною.

Однак член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин не розділяє таких оптимістичних прогнозів.

На його думку, інфляція у 2022 році становитиме щонайменше 10,5% і це за умови, якщо геополітична ситуація навколо можливої російської агресії стабілізується найближчим часом.

Реклама

"Якщо ця паніка не вщухне, інфляція буде нарощуватись ще і ще. По моїх оцінках не мало бути такого курсу гривні до долара і це особливості сьогоднішнього моменту і геополітика дуже суттєво втрутилась в економіку", – каже експерт.

За словами Пендзина, ця ситуація руйнує будь-які прогнози і чим вище буде курс долара, тим більше буде інфляція в країні.

А за даними НБУ інфляцію допоможе знизити:

  • посилення монетарної політики НБУ;
  • зниження світових цін на сировинні товари;
  • вплив рекордних минулорічних врожаїв;
  • вичерпання наслідків пандемії;
  • поступове вгамування світового інфляційного сплеску.

У сьогоднішній ситуації вкрай важко щось спрогнозувати, зазначає Пендзин і нагадує, що в лютому Україні потрібно повернути близько 66 млрд гривень боргу, а за весь 2022 – 480 млрд грн.

Реклама

"Сьогоднішній зовнішній ринок не дає нам грошей, тому головне питання про яке розмовляв Байден із Зеленським – це пряма фінансова допомога економіці України. Від того, у якому вигляді та яких сумах вона буде надана – залежатиме ситуація із цінами в середині країни", – підсумував Пендзин.

На думку експертів НБУ, потужному розвитку економіки заважатиме геополітична напруженість, високі ціни на енергоносії та наслідки коронакризи.

Як напруга на кордоні б’є по економіці

Незважаючи на те, що експерти запевняють у неможливості широкомасштабної війни зараз, нагнітання навколо цієї теми дуже сильно впливає на українську економіку.

Шведсько-американський політолог Андрес Аслунд заявив, що гривня обвалилась до рівня 2015 року і порадив виконати усі умови МВФ, Світового банку та інших фінустанов, щоб залучити якомога більше грошей.

"Сьогодні" також писали, як очікування війни з РФ впливає на українців та розповідали, що буде з доларом у разі реального вторгнення.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Юлія Ляхова Час терміново скуповувати долари? До чого готуватися українцям найближчим часом Юлія Ляхова · Team Lead Гроші Сьогодні
Софія Зінов’єва "Геополітика руйнує всі прогнози". Що чекає українську економіку найближчим часом Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич Гороховський: "Перестаньмо купувати ці ср*ні долари! Від війни вони не врятують нас" Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Крипторинок
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

36762.91

Dogecoin (DOGE)

0.14

Ethereum (ETH)

2395.95

Litecoin (LTC)

106.7

Ripple (XRP)

0.6

Купити криптовалюту
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.99

Російський рубль (₽)

0.3715

Євро (€)

32.34

ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Долар VS гривня
В якій валюті зберігають гроші українці
Заглянь під матрац
Вакцин-акція
Тисяча Зеленського прилетіла?
Куди витратити – інструкція
Де лежать ваші гроші
Як житимемо в 2022-му
Загляни у майбутнє!
ТОП-вакансії 2021
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще був високий попит?
Опитування
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Вибір українців
Лідери авторинку 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сьогодні
28 січня. Іван Плющ. Рівно 30 років тому Верховна Рада з подачі свого голови затвердив Державний Прапор України із двох смуг: верхня – синього кольору, нижня – жовтого…
Історія дня - за хвилину

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Індекс авіакомпаній
Найбезпечніші у світі
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Докладніше
Рейтинг ВВП
Хто "жирує" найбільше
А що з Україною?
Комуналка
Скільки платитимемо за доставку газу?
Дізнатися!
Опитування
Фінансовий гороскоп на 2022
Гороскоп про гроші для всіх знаків
Хто розбагатіє?
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
32,45
31,95
31,00
18,28
32,50
32,00
31,00
18,29
32,85
31,85
30,55
19,03
34,09
33,79
33,68
19,48
36,49
33,56
33,08
18,75
37,38
33,14
32,84
19,08
37,50
34,25
33,84
19,64
37,50
34,25
33,84
19,64
37,59
33,40
32,00
19,01
38,97
34,25
35,97
19,68

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти