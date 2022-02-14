США готовы предложить Украине кредитные гарантии на 1 млрд долларов

США заявили о готовности предложить Украине кредитные гарантии на $1 млрд. Фото: коллаж "Сегодня"

США предложат Украине гарантии по суверенным кредитам на 1 миллиард долларов, чтобы успокоить рынок в контексте ожидания войны.

Об этом сообщил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

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Салливан заявил, что Вашингтон готов пойти на такой шаг, чтобы помочь экономике Украине, пострадавшей из-за паники, вызванной возможным вторжением России. Кроме того, 1 млрд долларов может успокоить Киев.

кредитные гарантии на 1 миллиард долларов

Украина получит 150 млн. евро финансовой помощи — Шольц

Федеральный канцлер Германии анонсировал выплату финансовой помощи Украине. Составит она 150 млн евро. Об этом Олаф Шольц заявил на совместном брифинге вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским 14 февраля 2022 года.

"Мы сделали украинскую экономику более независимой от иностранного влияния. И я могу вас заверить в том, что мы будем продолжать эту поддержку. Поэтому я рад, что сегодня могу объявить скорую выплату 150 млн евро", — объявил Шольц.

Канцлер также подчеркнул, что Германия продолжает всячески поддерживать Украину. В частности, она не только призывает своих инвесторов в нашу страну, но и помогает в военном секторе. По словам Шольца, украинские офицеры прошли подготовку в Германии, а раненых украинских солдат лечили в немецких больницах.

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Финансовая помощь от Франции

Франция выделяет 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине. Страны имеют общее мнение о текущей ситуации безопасности в Европейском регионе.

По словам Зеленского, сумма необходима для стабилизации экономики Украины, понесшей значительные потери из-за угрозы вторжения РФ.

Макрофинансовая помощь от ЕС

1 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщила, что Еврокомиссия официально приняла решение о выделении Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи.

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По ее словам, пакет помощи содержит экстренный кредит и несколько грантов. Фон дер Ляен призвала Европарламент и Евросовет как можно быстрее одобрить это решение. Глава Еврокомиссии отметила, что первый транш состоит из 600 млн. евро.

Раньше мы рассказывали, как угроза со стороны РФ вредит экономике Украины, а также писали, что из-за постоянных заявлений в новостях о возможном вторжении, авиакомпании отменяют полеты над Украиной.