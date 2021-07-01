Цукор в Україні дорожчає, а пенсії підвищили. Найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Колаж "Сьогодні"

В Україні зростають ціни на цукор, пенсії підвищать і стартував ринок землі.

Цукор дорожчає

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Кондитерка подорожчала через зростання цін на цукор / Фото: Pixabay

Незважаючи на вжиті заходи щодо зниження цін на цукор, вартість цього продукту в Україні зараз майже вдвічі вище, ніж в країнах Європи. Це призвело до подорожчання кондитерських виробів на 15-20%, адже їх виробники почали програвати конкуренцію іноземним компаніям. Цінова ситуація пов'язана з дефіцитом сировини, а тому стабілізувати ситуацію могли б нові імпортні поставки.

Пенсії підвищили

Реклама Мінімальна пенсія зросла слідом за прожитковим мінімумом / Фото: Сьогодні

З 1 липня в Україні підвищилися пенсії і надбавкивідразу у декількох категорій пенсіонерів. У багатьох це пов'язано з плановим збільшенням прожиткового мінімуму. Одна з таких категорій – одержувачі мінімальної пенсії за віком.

Ринок землі відкрився

Агрохолдинги не хотіли обмежень на купівлю землі / Фото: AFP, Сьогодні

З 1 липня набуває чинності закон про ринок землі – "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обороту земель сільськогосподарського призначення". З цього моменту громадяни України – фізичні особи отримують право купувати і продавати землі сільськогосподарського призначення, які перебувають у приватній власності. Один власник може купити до 10 тисяч гектарів землі.

В Україні з'явиться електронний чек

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У покупців з'явиться більше прав / Фото: Depositphotos

Верховна Рада прийняла за основу і в цілому законопроєкт № 4185, який дозволяє отримати гарантію і чек на придбану техніку в електронному вигляді.

Підвищення податків для українців

Мінфін закликає не боятися податкової амністії. Колаж "Сьогодні" / Фото: Getty Images, Сьогодні

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Верховна Рада готує підвищення податків для українців. Народні депутати прийняли за основу законопроєкт Кабінету міністрів №5600.

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа