Русский
$ 27,23
32,35
  1. Новини економіки
  2. Економіка

Цукор в Україні дорожчає, а пенсії підвищили. Найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

1 липня 2021 19:51

Денис Беспалов Денис Беспалов

В Україні дорожчає цукор, пенсії зростуть

Колаж "Сьогодні"

Колаж "Сьогодні"

В Україні зростають ціни на цукор, пенсії підвищать і стартував ринок землі.

Цукор дорожчає

Реклама

Кондитерка подорожчала через зростання цін на цукор

Кондитерка подорожчала через зростання цін на цукор / Фото: Pixabay

Незважаючи на вжиті заходи щодо зниження цін на цукор, вартість цього продукту в Україні зараз майже вдвічі вище, ніж в країнах Європи. Це призвело до подорожчання кондитерських виробів на 15-20%, адже їх виробники почали програвати конкуренцію іноземним компаніям. Цінова ситуація пов'язана з дефіцитом сировини, а тому стабілізувати ситуацію могли б нові імпортні поставки.

Пенсії підвищили

Мінімальна пенсія зросла слідом за прожитковим мінімумом
Реклама

Мінімальна пенсія зросла слідом за прожитковим мінімумом / Фото: Сьогодні

З 1 липня в Україні підвищилися пенсії і надбавкивідразу у декількох категорій пенсіонерів. У багатьох це пов'язано з плановим збільшенням прожиткового мінімуму. Одна з таких категорій – одержувачі мінімальної пенсії за віком.

Ринок землі відкрився

Агрохолдинги не хотіли обмежень на купівлю землі

Агрохолдинги не хотіли обмежень на купівлю землі / Фото: AFP, Сьогодні

Не пропусти!
Батько Довбика – про українську мову і перехід нашого футболіста до чемпіонату Росії
Батько Артема Довбика нічого не бачив після голу сина Швеції

З 1 липня набуває чинності закон про ринок землі – "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обороту земель сільськогосподарського призначення". З цього моменту громадяни України – фізичні особи отримують право купувати і продавати землі сільськогосподарського призначення, які перебувають у приватній власності. Один власник може купити до 10 тисяч гектарів землі.

В Україні з'явиться електронний чек

Реклама

У покупців з'явиться більше прав

У покупців з'явиться більше прав / Фото: Depositphotos

Верховна Рада прийняла за основу і в цілому законопроєкт № 4185, який дозволяє отримати гарантію і чек на придбану техніку в електронному вигляді.

Підвищення податків для українців

Мінфін закликає не боятися податкової амністії. Колаж "Сьогодні"

Мінфін закликає не боятися податкової амністії. Колаж "Сьогодні" / Фото: Getty Images, Сьогодні

Реклама

Верховна Рада готує підвищення податків для українців. Народні депутати прийняли за основу законопроєкт Кабінету міністрів №5600.

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Пенсії та надбавки вирішили збільшити: хто отримає надбавку
Пенсії та надбавки вирішили збільшити: хто отримає надбавкуЕкономіка
Отримати пенсію в 60 років. Українців попередили про збільшення трудового стажу
Отримати пенсію в 60 років. Українців попередили про збільшення трудового стажуЕкономіка
Санкційний удар Зеленського по РФ і нова ціна на газ – найважливіше про гроші за тиждень
Санкційний удар Зеленського по РФ і нова ціна на газ – найважливіше про гроші за тижденьЕкономіка
Що зміниться з 1 липня: пенсії, податкові перевірки, блокування банківських рахунків і не тільки
Що зміниться з 1 липня: пенсії, податкові перевірки, блокування банківських рахунків і не тількиЕкономіка
Українцям тричі підвищать пенсії – графік на 2021 рік
Українцям тричі підвищать пенсії – графік на 2021 рікЕкономіка
Пенсії в смартфоні. Як зайти у застосунок Пенсійного фонду і навіщо це потрібно
Пенсії в смартфоні. Як зайти у застосунок Пенсійного фонду і навіщо це потрібноЕкономіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти