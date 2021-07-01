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Удвічі дорожче, ніж у Європі: в Україні злетіли ціни на цукор

1 липня 2021 15:23

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Виробники кондитерських виробів скаржаться на те, що український продукт виявився найдорожчим в світі

Кондитерка подорожчала через зростання цін на цукор

Кондитерка подорожчала через зростання цін на цукор / Фото: Pixabay

Незважаючи на вжиті заходи щодо зниження цін на цукор, вартість цього продукту в Україні наразі майже вдвічі вища, ніж у країнах Європи. Це призвело до подорожчання кондитерських виробів на 15-20%, адже їх виробники почали програвати конкуренцію іноземним компаніям. Цінова ситуація пов'язана з дефіцитом сировини, а тому стабілізувати ситуацію могли б нові імпортні поставки.

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Про це розповів повідомив президент асоціації "Укркондпром" Олександр Балдинюк.

"Протягом вже 11 місяців наша переробка отримує цукор за найвищою в світі ціною. Вартість цукру на Лондонській біржі впала до 432 доларів за тонну, в той час як в Україні ціна зросла до більш ніж 780 доларів за тонну. Тобто сьогодні ціна на цукор в Україні майже в два рази вище, ніж європейська ціна", – сказав Балдинюк.

Він нагадав, що виробництво цукру в Україні в минулому сезоні склало менше 1,2 млн тонн при споживанні всередині країни 1,5 млн тонн. З урахуванням імпорту, дефіцит становить 60-70 тис. тонн.

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Як повідомлялося, причиною дефіциту сировини стала несприятлива для врожаю погода і зменшення площ під посівами цукрового буряка.

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