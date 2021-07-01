Рада прийняла закон про електронний чек. Як це допоможе покупцеві

Законопроєкт про гарантійні зобов'язання в електронному вигляді дасть змогу отримати гарантію без паперового чека

У покупців з'явиться більше прав / Фото: Depositphotos

Верховна Рада прийняла за основу і в цілому законопроєкт № 4185, який дає змогу отримати гарантію і чек на придбану техніку в електронному вигляді.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба парламенту.

Що дає законопроєкт про гарантійні зобов'язання в електронному вигляді:

передбачає можливість надавати експлуатаційні документи на технічно складні побутові товари, гарантійні талони в електронному варіанті, а не в паперовому;

зберігає можливість отримання таких документів на вимогу споживача в паперовому вигляді;

передбачає, що в разі надання гарантійних зобов'язань в електронному вигляді виробник забезпечує можливість реєстрації придбаного товару на офіційному вебсайті.

Читайте також: В Україні дозволили видавати віртуальні чеки: що змінилося

"Виникла необхідність врегулювати на законодавчому рівні надання експлуатаційних документів в електронному вигляді для гарантійного обслуговування товарів, що покращить сервіс для споживачів та спростить умови ведення бізнесу", – йдеться в пояснювальній записці до документа.

Реклама

Раніше новини "Сьогодні" писали, що бізнес в Україні відмовляється видавати чеки і застосовувати касові апарати.

Про що ще говорять в Україні та світі 1 липня, дізнавайтеся з випуску новин "Сьогодні":