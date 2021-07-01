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Рада приняла закон об электронном чеке. Как это поможет покупателю

1 июля 2021 15:39

Денис Беспалов Денис Беспалов

Законопроект о гарантийных обязательствах в электронном виде позволит получить гарантию без бумажного чека

У покупателей появится больше прав

У покупателей появится больше прав / Фото: Depositphotos

Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект № 4185, который позволяет получить гарантию и чек на приобретенную технику в электронном виде.

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Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Что дает законопроект о гарантийных обязательствах в электронном виде:

  • предусматривает возможность предоставлять эксплуатационные документы на технически сложные бытовые товары, гарантийные талоны в электронном варианте, а не в бумажном;
  • сохраняет возможность получения таких документов по требованию потребителя в бумажном виде;
  • предусматривает, что в случае предоставления гарантийных обязательств в электронном виде производитель обеспечивает возможность регистрации приобретенного товара на официальном веб-сайте.

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"Возникла необходимость урегулировать на законодательном уровне предоставление эксплуатационных документов в электронном виде при гарантийном обслуживании товаров, что улучшит сервис для потребителей и упростит условия ведения бизнеса", - говорится в пояснительной записке к документу.

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Ранее новости "Сегодня" писали, что бизнес в Украине отказывается выдавать чеки и использовать кассовые аппараты.

О чем еще говорят в Украине и мире 1 июля, узнавайте из выпуска новостей "Сегодня":

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