Бізнес в Україні відмовляється видавати чеки і використовувати касові апарати

Вимоги закону про касові апарати (РРО) за 2020 рік порушили майже 16,5 тис. українських підприємців. Це вдвічі більше, ніж роком раніше (9944). Більшість порушників або не видавали чеки, або взагалі не мали касового апарату.
Що цікаво – кількість самих перевірок не збільшилася, тобто порушувати стали дійсно більше. Якщо говорити про співвідношення числа перевірок і порушень, то вийде, що штрафувати стали в п'ять разів частіше.
Такі підрахунки сайту "Сьогодні" надала платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".
Кількість порушень майже дорівнювала кількості перевірок. Зростання порушень почалося в карантинному квітні: ще в березні їх нарахували 411, а до грудня стало вже 2256.
При цьому з серпня 2020 року в Україні з'явився новий тренд. Підприємці отримали можливість замість паперових чеків звітувати перед ДПС хмарними чеками онлайн, а в якості касового апарату застосовувати звичайний смартфон. Таке технічне рішення називається ПРРО (програмне РРО).
Кількість хмарних чеків в Україні зростає з кожним місяцем і становить вже 5% від загального обсягу. На кінець січня 2021 року 55,6 тис. підприємців використовували планшети і смартфони для виписки хмарних чеків.
Як відомо, в Україні відтермінували обов'язкове введення касових апаратів для малого бізнесу. "Пауза" для ФОПів 2-4 груп встановлюється до 1 січня 2022 року.
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