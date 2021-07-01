"Земля стане депозитом". Лещенко – про те, коли чекати вау-ефекту від відкриття ринку

Ціни будуть зростати не тільки в сегменті купівлі-продажу, але і в оренді, впевнений міністр агрополітики Лещенко

Роман Лещенко розповів про ринок землі / Фото: Pixabay, facebook.com

З 1 червня Україна запустила ринок землі, але позитивних результатів від цього кроку доведеться почекати. Помітний ефект від реформи проявиться лише через 5-10 років, коли земля стане звичним інвестиційним інструментом і, по суті, буде альтернативою банківському депозиту.

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Про це в інтерв'ю сайту "Сьогодні" розповів міністр агрополітики Роман Лещенко.

"Звичайно, ми не обіцяємо чудес. Але в найближчі 5-10 років ми побачимо результати реформи. Земля почне капіталізуватися і фактично стане банківським депозитом. Її ціна буде зростати, так само, як і оренда. В результаті власники паїв почнуть отримувати від орендарів гідну оплату за використання земельних ділянок", – сказав Лещенко.

До речі, за розрахунками уряду, в перші 3-5 років роботи ринку ціни на землю зростуть щонайменше вдвічі.

Ринок землі в Україні запрацював з 1 липня. З цього дня в країні перестав діяти багаторічний мораторій на продаж ділянок сільськогосподарського призначення.

Вперше мораторій на продаж сільгоспземлі було прийнято 18 січня 2001 року, коли Рада проголосувала за закон № 2242-III, і продовжувався він в цілому десять разів. Принципове рішення про зняття заборони на продаж сільгоспземлі з липня 2021 року прийняли навесні 2020-го.

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Нагадаємо, фахівці також радять українцям не поспішати з продажем після відкриття ринку землі – гектари будуть дорожчати поступово, а не відразу після запуску ринку.

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