Сахар в Украине дорожает, а пенсии повысили. Самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Коллаж "Сегодня"

В Украине растут цены на сахар, пенсии повысят и стартовал рынок земли.

Сахар дорожает

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Кондитерка подорожала из-за роста цен на сахар / Фото: Pixabay

Несмотря на предпринятые меры по снижению цен на сахар, стоимость этого продукта в Украине сейчас почти вдвое выше, чем в странах Европы. Это привело к подорожанию кондитерских изделий на 15-20%, ведь их производители начали проигрывать конкуренцию иностранным компаниям. Ценовая ситуация связана с дефицитом сырья, а потому стабилизировать ситуацию могли бы новые импортные поставки.

Пенсии повысили

Реклама Минимальная пенсия выросла вслед за прожиточным минимумом / Фото: Сегодня

С 1 июля в Украине повысились пенсии и надбавки сразу у нескольких категорий пенсионеров. У многих это связано с плановым увеличением прожиточного минимума. Одна из таких категорий – получатели минимальной пенсии по возрасту.

Рынок земли открылся

Агрохолдинги не хотели ограничений на покупку земли / Фото: AFP, Сегодня

С 1 июля вступает в силу закон о рынке земли – "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения". С этого момента граждане Украины – физические лица получают право покупать и продавать земли сельскохозяйственного назначения, которые находятся в частной собственности. Один собственник может купить до 10 тысяч гектаров земли.

В Украине появится электронный чек

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У покупателей появится больше прав / Фото: Depositphotos

Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект № 4185, который позволяет получить гарантию и чек на приобретенную технику в электронном виде.

Повышение налогов для украинцев

Минфин призывает не бояться налоговой амнистии. Коллаж "Сегодня" / Фото: Getty Images, Сегодня

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Верховная Рада готовит повышение налогов для украинцев. Народные депутаты приняли за основу законопроект Кабинета министров №5600.

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа