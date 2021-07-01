В Україні зросла мінімальна пенсія: наскільки розбагатіли одержувачі

Мінімальна пенсія зросла слідом за прожитковим мінімумом / Фото: Сьогодні

З 1 липня в Україні підвищилися пенсії та надбавки відразу у декількох категорій пенсіонерів. У багатьох це пов'язано з плановим збільшенням прожиткового мінімуму. Одна з таких категорій – одержувачі мінімальної пенсії за віком, пише сайт "Сьогодні".

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Мінімальна пенсія за віком в Україні дорівнює прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб. Він з 1 липня зріс на 85 грн – з 1769 до 1854 грн. Відповідно, мінімальна пенсія з липня теж підвищена на 85 грн – з 1769 до 1854 грн.

Мінімальну пенсію, нагадаємо, отримують ті, хто вийшов на пенсію після досягнення пенсійного віку, не маючи необхідного страхового стажу – 30 років для жінок і 35 років для чоловіків.

Нагадаємо, також з 1 липня в Україні також підвищили пенсії чорнобильцям. Тепер пенсії для людей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, не можуть бути нижчими:

6000 гривень – для I групи інвалідності;

4800 гривень – для II групи інвалідності;

3700 гривень – для III групи інвалідності та дітей з інвалідністю.

При цьому введення доплат для пенсіонерів старше 75 років перенесли з липня на вересень. Українці, старші за 75 років, мали отримати виплати на 400 гривень більше, але влітку на це не вистачило бюджетних коштів.

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