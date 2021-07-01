Українцям приготували підвищення податків. За що доведеться заплатити більше

Ухвалений парламентом закон вносить зміни до Податкового кодексу в частині ставок оподаткування

Мінфін закликає не боятися податкової амністії. Колаж "Сьогодні" / Фото: Getty Images, Сьогодні

Верховна Рада готує підвищення податків для українців. Народні депутати підтримали за основу законопроєкт Кабінету Міністрів № 5600.

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Таке рішення прийняли на засіданні Ради.

За документ проголосували 264 нардепи.

Закон вносить зміни до Податкового кодексу в частині ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях, з урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції з акцизного податку, екологічного податку та рентної плати.

"З 2019 року ставки податків не переглядалися, а ставки акцизного податку на алкогольні напої не переглядалися з 2017 року", – йдеться в пояснювальній записці.

Як зміняться ставки податків

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Пропонується збільшити на 5% ставки акцизного податку на алкогольні напої, екологічного податку (крім ставок за викиди двоокису вуглецю в повітря стаціонарними джерелами забруднення, за скиди речовин-забрудників у водні об'єкти та за розміщення малонебезпечних нетоксичних відходів гірничої промисловості) і рентної плати за користування радіочастотним ресурсом Україна з урахуванням індексу споживчих цін 2020 року.

Закон пропонує змінити підходи до визначення одиниці виміру ставки акцизного податку на пиво. Чинну ставку акцизу за 1 л пива хочуть замінити на ставку за 1 л 100-відсоткового спирту.

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Зміни з адміністрування податків і зборів

Контрольним органам дають право стягувати податковий борг, що виник внаслідок несплати самостійно визначеного платником грошового зобов'язання в податковій декларації або уточненого розрахунку, готівкою та / або коштами з рахунків у банках такого боржника за рішенням контрольного органу без звернення до суду.

Керівнику юридичної особи – боржникові за рішенням суду можуть тимчасово обмежувати виїзд за кордон до повного погашення податкового боргу.

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Податкові органи уповноважують отримувати на запит інформацію (пояснення) від платника не тільки за фактом виявленого правопорушення, а й з інших питань, пов'язаних з оподаткуванням, можливими порушеннями в господарській діяльності платника, здійснені операції.

Податок на прибуток фізичних осіб

Запроваджується оподаткування ПДФО за ставкою 18% доходів, отриманих від продажу протягом звітного податкового року третього і наступних об'єктів нерухомості.

Закон звільняє від оподаткування ПДФО доходи, отримані платником податку у вигляді часткової або повної компенсації відсоткових (процентних) ставок, яка виплачується:

за бюджетною програмою "Забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва";

за державною програмою впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян житлом на умовах, визначених КМУ.

Від ПДФО звільняються і кошти, отримані платником податків на безповоротній основі від Фонду розвитку інновацій.

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