Русский
$ 27,23
32,35
  1. Новини економіки
  2. Економіка

Українцям приготували підвищення податків. За що доведеться заплатити більше

1 липня 2021 19:07

Денис Беспалов Денис Беспалов

Ухвалений парламентом закон вносить зміни до Податкового кодексу в частині ставок оподаткування

Мінфін закликає не боятися податкової амністії. Колаж "Сьогодні"

Мінфін закликає не боятися податкової амністії. Колаж "Сьогодні" / Фото: Getty Images, Сьогодні

Верховна Рада готує підвищення податків для українців. Народні депутати підтримали за основу законопроєкт Кабінету Міністрів № 5600.

Реклама

Таке рішення прийняли на засіданні Ради.

За документ проголосували 264 нардепи.

Закон вносить зміни до Податкового кодексу в частині ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях, з урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції з акцизного податку, екологічного податку та рентної плати.

"З 2019 року ставки податків не переглядалися, а ставки акцизного податку на алкогольні напої не переглядалися з 2017 року", – йдеться в пояснювальній записці.

Як зміняться ставки податків

Реклама

Пропонується збільшити на 5% ставки акцизного податку на алкогольні напої, екологічного податку (крім ставок за викиди двоокису вуглецю в повітря стаціонарними джерелами забруднення, за скиди речовин-забрудників у водні об'єкти та за розміщення малонебезпечних нетоксичних відходів гірничої промисловості) і рентної плати за користування радіочастотним ресурсом Україна з урахуванням індексу споживчих цін 2020 року.

Закон пропонує змінити підходи до визначення одиниці виміру ставки акцизного податку на пиво. Чинну ставку акцизу за 1 л пива хочуть замінити на ставку за 1 л 100-відсоткового спирту.

Читайте також: Податкова амністія на порозі. Експерти розповіли, що чекає українців

Зміни з адміністрування податків і зборів

Контрольним органам дають право стягувати податковий борг, що виник внаслідок несплати самостійно визначеного платником грошового зобов'язання в податковій декларації або уточненого розрахунку, готівкою та / або коштами з рахунків у банках такого боржника за рішенням контрольного органу без звернення до суду.

Не пропусти!
Батько Довбика – про українську мову і перехід нашого футболіста до чемпіонату Росії
Батько Артема Довбика нічого не бачив після голу сина Швеції

Керівнику юридичної особи – боржникові за рішенням суду можуть тимчасово обмежувати виїзд за кордон до повного погашення податкового боргу.

Реклама

Податкові органи уповноважують отримувати на запит інформацію (пояснення) від платника не тільки за фактом виявленого правопорушення, а й з інших питань, пов'язаних з оподаткуванням, можливими порушеннями в господарській діяльності платника, здійснені операції.

Податок на прибуток фізичних осіб

Запроваджується оподаткування ПДФО за ставкою 18% доходів, отриманих від продажу протягом звітного податкового року третього і наступних об'єктів нерухомості.

Закон звільняє від оподаткування ПДФО доходи, отримані платником податку у вигляді часткової або повної компенсації відсоткових (процентних) ставок, яка виплачується:

  • за бюджетною програмою "Забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва";
  • за державною програмою впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян житлом на умовах, визначених КМУ.

Від ПДФО звільняються і кошти, отримані платником податків на безповоротній основі від Фонду розвитку інновацій.

Про що ще говорять в Україні та світі 1 липня, дізнавайтеся з випуску новин "Сьогодні":

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Пенсії та надбавки вирішили збільшити: хто отримає надбавку
Пенсії та надбавки вирішили збільшити: хто отримає надбавкуЕкономіка
Отримати пенсію в 60 років. Українців попередили про збільшення трудового стажу
Отримати пенсію в 60 років. Українців попередили про збільшення трудового стажуЕкономіка
Санкційний удар Зеленського по РФ і нова ціна на газ – найважливіше про гроші за тиждень
Санкційний удар Зеленського по РФ і нова ціна на газ – найважливіше про гроші за тижденьЕкономіка
Що зміниться з 1 липня: пенсії, податкові перевірки, блокування банківських рахунків і не тільки
Що зміниться з 1 липня: пенсії, податкові перевірки, блокування банківських рахунків і не тількиЕкономіка
Українцям тричі підвищать пенсії – графік на 2021 рік
Українцям тричі підвищать пенсії – графік на 2021 рікЕкономіка
Пенсії в смартфоні. Як зайти у застосунок Пенсійного фонду і навіщо це потрібно
Пенсії в смартфоні. Як зайти у застосунок Пенсійного фонду і навіщо це потрібноЕкономіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти