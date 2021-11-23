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З кожним вдень стає холодніше: ціни на газ у Європі знову рванули вгору

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
23 листопада, 14:15
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Біржові ціни на газ у Європі знову перетнули позначку 1000 доларів, а середньодобова температура продовжує опускатися
/ Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ціна на газ на європейських біржах знову підскочила вгору і перевалила за 1000 доларів за тисячу кубометрів.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна", у вівторок 23 листопада.

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Перед цим, у понеділок ціни на блакитне паливо трохи просіли після тривалого зростання.

Такого подорожчання природного газу пов'язують із зниженням вітрогенерації та середньодобової температури. Іншими словами, у Європі починає помітно холодати.

Водночас російська компанія "Газпром" відмовилася збільшувати прокачування газу до Європи щонайменше до другого кварталу 2022 року.

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Що відбувається на європейських біржах

Останні півроку Європа переживає серйозну енергетичну кризу. Євросоюзу не вдалося перейти на відновлювані джерела енергії і довелося купувати газ на спотових майданчиках, де ціни одразу штучно завищили.

Приклав до цього руку і "Газпром", який відмовився прокачувати до Європи додатковий газ і намагається переконати ЄС у тому, що якнайшвидший запуск "Північного потоку-2" допоможе збити ці ціни.

Проте експерти стверджують, що ніякого прямого зв'язку між цінами на вільному ринку та запуском "Північного потоку-2" немає . За словами економіста Олексія Куща, зв'язок існує тільки непрямий і грунтується він на діях самої РФ.

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Наприклад, після того, як Німеччина призупинила процес сертифікації газопроводу, ціни стрімко піднялися.

"Сьогодні" раніше писали, як ціни на газ у Європі можуть вплинути на платіжки українців.

Ми також розповідали, що "Газпром" почав відкачувати газ із європейських сховищ назад.

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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