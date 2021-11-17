Лише гучні заяви: "Газпром" відмовився прокачувати більше газу до Європи

Російський монополіст "Газпром" не планує прокачувати додаткові обсяги газу до Європи до другого кварталу 2022 року

"Газпром" не планує збільшувати постачання газу до Європи цієї зими / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська компанія "Газпром" поки не планує збільшувати обсяги постачання газу до Європейського Союзу, принаймні до другого кварталу 2022 року.

Про це повідомив генеральний директор "Оператора ГТС" України Сергій Макогон на своїй сторінці у Facebook.

Реклама

За словами Макогона, про це свідчать результати аукціонів щодо розподілу потужностей.

"Газпром не планує збільшувати постачання газу до ЄС ні у грудні, ні у І кварталі 2022 року. Максимальний обсяг, що планується для транзиту, складає 109 млн на добу (40 млрд м3 на рік)", – написав голова "Оператора ГТС".

Макогон наголосив, що всі гучні заяви "Газпрому" про збільшення поставок до ЄС поки не підкріплюються реальними діями.

Реклама

Гендиректор також заявив, що Україна просто зараз готова забезпечити транзит додаткових обсягів газу до ЄС.

"Україна і без запуску "Північного потоку – 2" готова забезпечити транзит значних додаткових обсягів газу до ЄС. Нагадаю, що 2 роки тому транзит становив 277 млн млн м3 на добу або у 2,7 раза більше ніж зараз", – йдеться у пості.

Ціни на газ у Європі

16 листопада Німеччина тимчасово призупинила процес сертифікації "Північного потоку -2 ", оскільки німецький регулятор вважає, що оператор повинен мати відповідну законам ФРН організаційну форму.

Реклама

У зв’язку із зупинкою ціни на газ у Європі різко підскочили і перевалили за 1000 доларів.

У той же час акції "Газпрому" обвалились на 2% за декілька годин.

Голова компанії "Нафтогаз" Юрій Вітренко назвав такі кроки "Газпрому" юридичними трюками та насмішкою над європейськими правилами.

Раніше ми також писали, яких збитків може зазнати Україна через запуск "Північного потоку – 2".