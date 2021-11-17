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Только громкие заявления: "Газпром" отказался прокачивать больше газа в Европу

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
17 ноября, 13:50
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Российский монополист "Газпром" не планирует прокачивать дополнительные объемы газа в Европу до второго квартала 2022 года
"Газпром" не планирует увеличивать поставки газа в Европу этой зимой
"Газпром" не планирует увеличивать поставки газа в Европу этой зимой / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская компания "Газпром" пока не планирует увеличивать объемы поставок газа в Европейский Союз, по крайней мере, до второго квартала 2022 года.

Об этом сообщил генеральный директор "Оператора ГТС" Украины Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

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По словам Макогона, об этом свидетельствуют результаты аукционов по распределению мощностей.

"Газпром не планирует увеличивать поставки газа в ЕС ни в декабре, ни в I квартале 2022 года. Максимальный объем планируемого для транзита составляет 109 млн в сутки (40 млрд м3 в год)", – написал глава "Оператора ГТС".

Макогон подчеркнул, что все громкие заявления "Газпрома" об увеличении поставок в ЕС пока не подкрепляются реальными действиями.

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Гендиректор также заявил, что Украина прямо в данный момент готова обеспечить транзит дополнительных объемов газа в ЕС.

"Украина и без запуска "Северного потока – 2" готова обеспечить транзит значительных дополнительных объемов газа в ЕС. Напомню, что 2 года назад транзит составлял 277 млн м3 в сутки или в 2,7 раза больше, чем в данный момент", – говорится в посте.

Цены на газ в Европе

16 ноября Германия временно приостановила процесс сертификации "Северного потока – 2" , так как немецкий регулятор считает, что оператор должен иметь соответствующую законам ФРГ организационную форму.

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В связи с остановкой цены на газ в Европе резко подскочили и перевалили за 1000 долларов.

В то же время акции "Газпрома" обвалились на 2% за несколько часов.

Глава компании "Нафтогаз" Юрий Витренко назвал такие шаги "Газпрома" юридическими трюками и насмешкой над европейскими правилами.

Раньше мы также писали, какие убытки может понести Украина через запуск "Северного потока – 2".

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София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

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