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Сколько Украина потеряет из-за "Северного потока-2"? В "Нафтогазе" подсчитали убытки

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
16 ноября, 10:40
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Глава "Нафтогаза" рассказал, что каждый год Украина может терять примерно 2 млрд долларов из-за запуска "Северного потока-2"
От запуска “Северного потока-2” Украина потеряет 1,5% ВВП
От запуска “Северного потока-2” Украина потеряет 1,5% ВВП / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава национальной компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что российский газопровод "Северный поток-2" ставит под угрозу весь континент и рассказал о потерях от его запуска для Украины.

Об этом Витренко рассказал в интервью с агентством Reuters.

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По словам главы правления, ежегодные потери Украины в случае запуска потока можно сравнить до 1,5% ВВП страны.

"Украина будет терять около 2 млрд долл. в год, если "Северный поток – 2" будет запущен, что эквивалентно примерно полутора процентов ВВП страны", – сказал Витренко.

Витренко подчеркнул, что Киев до сих пор не теряет надежду полностью заблокировать российский проект и рассчитывает на помощь Соединенных Штатов.

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"Мы также ожидаем, что Конгресс США наложит санкции на оператора, так как по ту сторону океана так или иначе понимают, что Россия использует газ как оружие, что оно играет не по правилам, и что "Северный поток – 2" фактически ставит под угрозу весь континент и глобальную безопасность", – сказал глава "Нефтегаза".

Участие "Нафтогаза" в сертификации "Северного потока-2"

15 ноября Юрий Витренко сообщил, что компания НАК "Нафтогаз" примет участие в сертификации российского газопровода и будет выступать против его запуска.

По словам главы компании, они готовы предоставить свои аргументы, почему "Северный поток-2" не отвечает требованиям европейского законодательства.

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Участие в этом процессе также позволит узнать позицию и аргументы Nord Stream 2 AG.

Ранее "Сегодня" вместе с экспертом разбирались, на сколько можно затянуть процесс сертификации "Северного потока-2" и удастся ли полностью его заблокировать.

А также писали, что говорят в Германии по поводу участия Украины в сертификации "Северного потока-2".

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София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

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