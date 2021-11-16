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"Насмешка над европейскими правилами": Витренко отреагировал на трюки "Газпрома"

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
16 ноября, 13:05
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Глава "Нафтогаза" назвал действия "Газпрома" юридическими трюками и призвал США наложить на оператора "Северного потока-2" санкции
Витренко призвал США отреагировать на “трюки Газпрома”
Витренко призвал США отреагировать на “трюки Газпрома” / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава компании "Нафтогаз" Юрий Витренко отреагировал на остановку сертификации "Северного потока-2" и назвал действия "Газпрома" насмешкой над европейскими правилами.

Об этом Витренко написал на личной странице в Facebook сразу после решения немецкого регулятора.

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Глава правления заявил, что российский монополист прибегает к юридическим трюкам В том числе, Витренко смутило намерение "Газпрома" создать дочернюю компанию в Германии.

Она будет независимым оператором трубопровода "Северный поток-2", а именно той части, которая расположена в Германии.

"Это насмешка над европейскими правилами. Это не соответствует ни духу, ни букве европейского законодательства по сертификации газопроводов. Мы призываем тех, кому действительно не безразличны безопасность и верховенство права, не оставить без внимания эти трюки Газпрома", – написал Витренко.

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Глава "Нафтогаза" призвал правительство США наложить санкции на оператора "Северного потока-2", которого хочет создать "Газпром".

"Эти новые санкции должны действовать по крайней мере , пока РФ не перестанет использовать газ как оружие и начнет действовать в соответствии с европейскими правилами", – говорится в посте.

Дополняется...

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Редактор раздела "Деньги"

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