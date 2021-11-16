Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Боснія - Україна: онлайн Боснія - Україна: онлайн 🇪🇺 Білорусь - ЄC: криза з мігрантами 🚫 Жорсткий карантин в Україні 📲 Операція Цифровізація
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

"Насмішка над європейськими правилами": Вітренко відреагував на трюки "Газпрому"

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
16 листопада, 13:05
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Глава "Нафтогазу" назвав дії "Газпрому" юридичними трюками та закликав США накласти на оператора "Північного потоку-2" санкції
Вітренко закликав США відреагувати на "трюки Газпрому"
Вітренко закликав США відреагувати на "трюки Газпрому" / Фото: Колаж: Сьогодні

Голова компанії "Нафтогаз" Юрій Вітренко відреагував на зупинку сертифікації "Північного потоку-2" та назвав дії "Газпрому" насмішкою над європейськими правилами.

Про це Вітренко написав на особистій сторінці у Facebook одразу, після рішення німецького регулятора.

Реклама

Голова правління заявив, що російський монополіст вдається до юридичних трюків, зокрема Вітренко збентежив намір "Газпрому" створити дочірню компанію у Німеччині.

Вона ніби-то буде незалежним оператором трубопровіду "Північний потік-2", а саме тієї частини, яка розташована у НІмеччині.

"Це є насмішкою над європейськими правилами. Це не відповідає ні духу, ні букві європейського законодавства щодо сертифікації газопроводів. Ми закликаємо тих, кому дійсно не байдужі безпека та верховенство права, не залишити поза уваги ці трюки Газпрому", – написав Вітренко.

Реклама

Голова "Нафтогазу" закликав уряд США накласти санкції на оператора "Північного потоку-2", якого хоче створити "Газпром".

"Ці нові санкції мають діяти принаймні доти, доки РФ не перестане використовувати газ як зброю та почне діяти у відповідності до європейських правил", – йдеться у пості.

Доповнюється...

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
Популярні за тиждень
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
Бізнес News
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.34

Російський рубль (₽)

0.3638

Євро (€)

30.15

Спецвипуск
Нова монета – на честь десантників!
Дізнайся про нову "десятку"
Цінова політика
А що з цінами у листопаді?
Опитування
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Соцопитування
Українці назвали причини енергетичної кризи
Розшифровка результатів

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Математика нумізматики
За одну монету готові платити 100 тис. грн!
Порийся в скарбничці
Мільярди
Найдорожчий бізнес у світі
$683,85 млрд
$612,00 млрд
$458 млрд
$410,27 млрд
$240,93 млрд
Дивись карту супер-компаній
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Малий бізнес
Карантинні прогнози
Опитування
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Дізнатися!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,16
31,50
31,00
30,00
18,17
31,98
30,85
29,31
18,93
33,18
32,88
31,69
19,12
34,29
31,76
29,95
18,52
35,99
33,40
31,89
19,28
35,99
33,40
31,89
19,29
36,09
32,50
29,89
18,68
36,18
33,40
31,89
18,89
36,97
33,25
34,97
19,47
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти