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В России передумали? "Газпром" начал откачивать газ из европейских хранилищ

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
12 ноября, 16:20
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После непродолжительного заполнения европейских ПГХ "Газпром" начал откачивать газ из Европы
"Газпром" начал откачивать газ из европейских хранилищ
"Газпром" начал откачивать газ из европейских хранилищ / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская компания "Газпром" начала откачивать газ из своих подземных хранилищ в Европе, несмотря на обещания начать их заполнять.

Про это заявил глава "Оператора ГТС" Украины Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

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В последние три дня запасы голубого топлива в европейских ПХГ уменьшились на 0.15% и находятся на критически низком уровне, уверяет Макогон.

"Несмотря на политические заявления о начале закачки в подземные газовые хранилища "Газпрома" в Европе, они начали пустеть", – говорится в его посте.

По данным европейских операторов подземных газовых хранилищ, в Rehden за 9 и 10 ноября было закачано всего 2,8 млн кубометров газа. Уровень запаса этого ПХГ только 9,58%.

А с 8 ноября идет отбор из хранилищ Jemgum (87,4%) и Haidach (54,2%) и в течение 10 и 11 числа оттуда выкачано 10 и 6 млн. кубометров голубого топлива.

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Еще одно хранилище "Газпрома" – Bergermeer в Нидерландах – заполнено на 30,71%. Из него также идет отбор газа. Средний уровень запасов во всех хранилищах в ЕС, по данным AGSI+, составляет 75,3% и уже начался период отбора", – пишет Макогон.

Обещание "Газпрома"

Российский монополист заявлял о увеличение поставок газа в Европу с 9 ноября.

Заявление компания сделала по поручению Владимира Путина заполнить российские газовые хранилища на территории Европы.

Тогда же Газпром отказался бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину, хотя уже 12 ноября глава компании Алексей Миллер заявил, что они перевыполнят обязательства на данный год.

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"Сегодня" также писали, что "Газпром" несколько увеличил объемы транзита через Украину.

И создали для вас инфографику цен на голубое топливо в Европе.

газГазпромГТС
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