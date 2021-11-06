Тарифи на газ зростуть? Як високі ціни в Європі вдарять платіжками українців

Через високі ціни на газ у Європі українцям можуть підняти тариф на доставку газу. Чи це правда – "Сьогодні" розбиралися з експертом

Українців лякають збільшенням абонплати за газ / Фото: Колаж: Сьогодні

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В українських медіа все частіше піднімається тема про зростання тарифів на доставку газу, тобто абонплату. Експерти та медійники пов’язують це із рекордним зростанням цін на газ у Європі та світі.

І справді, цінник на блакитне паливо дуже нестабільний, однак вже протягом декількох місяців не опускається нижче 800 доларів за тисячу кубометрів.

"Сьогодні" разом з членом Економічного дискусійного клубу Олегом Пендзиним розбирались, чи піднімуть українцям тарифи на доставку.

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За словами експерта, за транспортування газу споживачі платять облгазам.

"Для того, щоб здійснити газопостачання, потрібно підтримувати тиск у мережі, він підтримується компрессорами, які працюють на тому самому газу, який нам і постачається", – пояснює експерт здійснення цього процесу.

А далі, наголошує Пендзин, починається економіка і політика. Згідно з українським законодавством, тарифи на постачання газу затверджує НКРЕКП і без її рішення – жодного підняття бути не може.

"Газопостачальні організації, прикриваючись фактичним збільшенням вартості газопостачання, подали відповідну заяву до НКРЕКП, але ті зробили заяву, що до кінця опалювального сезону нічого не збираються переглядати. І в силу цього, всі розгойдування громадської думки – не більше ніж розгойдування," – запевнив експерт.

Що сказали у НКРЕКП?

Раніше НАК "Нафтогаз" повідомляв, що усі розмови навколо підвищення тарифів – це фейки.

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У компанії зазначають, що облгази справді хотіли підняти тариф.

"Але хотіти підняти тариф і реалізувати такі наміри — це різні речі", – йдеться у повідомленні та зазначається, що таке рішення може приймати виключно регулятор ринку НКРЕКП.

Раніше "Сьогодні" писали, що в платіжках українців з'явиться ще один показник.

А також розповідали, скільки українці будуть платити за газ цього листопада.