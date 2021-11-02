З тріском обвалилися і почали різко зростати. Як ціни на газ у Європі розкачали біржові гойдалки

Ціни на газ у Європі знову підскочили після рекордного падіння у жовтні. "Сьогодні" розібрались, що відбувається на європейських біржах та підготували для вас інфографіку.
Вартість блакитного палива на біржі почала стрімко опускатись після рекордного стрибка і 30 жовтня ціна грудневих ф’ючерсів на біржі ICEвпала до рівня 800 доларів за тисячу кубометрів.
Така тенденція трималась три дні, деякі експерти пов’язували це з заявою Путіна про закачку газу у європейські підземні газосховища "Газпрому".
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Але вже 1 та 2 листопада ціни на блакитне паливо різко розвернулись і почали зростати.
У перший день місяця ціни на блакитне виросли на 11% і становили майже 861 долар за тисячу кубометрів.
А 2 листопада зростання продовжилось, хоча і не так стрімко. Ціна підскочила на 4% після рішення "Газпрому" не бронювати додаткові потужності для транзиту газу через Україну.
Що буде з цінами на газ у Європі взимку?
Фінансовий аналітик Олексій Лупоносов у ексклюзивному коментарі "Сьогодні" розповів, що про газ по 50 доларів можна забути назавжди.
"Але не нижче 500 євро, газу по 50 доларів уже не буде. На сьогоднішній день – це адекватна ціна"
А от взимку ціна буде ще вищою і становитиме 750-800 євро за тисячу кубометрів.
Серед причин експерт виділяє:
- біржова спекуляція навколо природного газу;
- політику Російської Федерації;
- невиправдана гра на пониження ставок;
Раніше "Сьогодні" писали, що "Нафтогаз" почав власноруч видобувати блакитне паливо з нової української свердловини.
А також повідомляли, що "Газпром" відмовився від додаткових українських потужностей.