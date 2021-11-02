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СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

З тріском обвалилися і почали різко зростати. Як ціни на газ у Європі розкачали біржові гойдалки

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
2 листопада, 17:13
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Розповідаємо, як змінюються ціни на газ у Європі та чому регіон опинився на межі енергетичної кризи
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Ціни на газ у Європі знову підскочили після рекордного падіння у жовтні. "Сьогодні" розібрались, що відбувається на європейських біржах та підготували для вас інфографіку.

Вартість блакитного палива на біржі почала стрімко опускатись після рекордного стрибка і 30 жовтня ціна грудневих ф’ючерсів на біржі ICEвпала до рівня 800 доларів за тисячу кубометрів.

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Така тенденція трималась три дні, деякі експерти пов’язували це з заявою Путіна про закачку газу у європейські підземні газосховища "Газпрому".

Але вже 1 та 2 листопада ціни на блакитне паливо різко розвернулись і почали зростати.

У перший день місяця ціни на блакитне виросли на 11% і становили майже 861 долар за тисячу кубометрів.

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А 2 листопада зростання продовжилось, хоча і не так стрімко. Ціна підскочила на 4% після рішення "Газпрому" не бронювати додаткові потужності для транзиту газу через Україну.

Що буде з цінами на газ у Європі взимку?

Фінансовий аналітик Олексій Лупоносов у ексклюзивному коментарі "Сьогодні" розповів, що про газ по 50 доларів можна забути назавжди.

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"Але не нижче 500 євро, газу по 50 доларів уже не буде. На сьогоднішній день – це адекватна ціна"

А от взимку ціна буде ще вищою і становитиме 750-800 євро за тисячу кубометрів.

Серед причин експерт виділяє:

  • біржова спекуляція навколо природного газу;
  • політику Російської Федерації;
  • невиправдана гра на пониження ставок;

Раніше "Сьогодні" писали, що "Нафтогаз" почав власноруч видобувати блакитне паливо з нової української свердловини.

А також повідомляли, що "Газпром" відмовився від додаткових українських потужностей.

газЕвропа
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