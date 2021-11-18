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"Підпишуть те, що скажуть": чи зможе "Нафтогаз" зупинити запуск "Північного потоку-2"

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
18 листопада, 10:00
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Разом з економістом розбиралися, якою є роль "Нафтогазу" у сертифікації "Північного потоку-2" і що планує робити "Газпром".
Чи вдасться "Нафтогазу" зашкодити "Північному потоку-2"
Чи вдасться "Нафтогазу" зашкодити "Північному потоку-2" / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська компанія "Нафтогаз" таки домоглася права брати участь у сертифікації "Північного потоку-2", а німецький регулятор узагалі призупинив цей процес.

Здавалося б, проєкт може сильно загальмувати чи взагалі не запуститься, проте ситуація не така позитивна, якою здається.

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"Газпром" намагається створити дочірню компанію у Німеччині, щоб контролювати частину газопроводу, яка проходить через німецьку територію.

Глава "Оператора ГТС" України Сергій Макогон також повідомив, що російський монополіст взагалі не планує збільшувати постачання газу до Європи до другого кварталу 2022 року.

Чи зможе Україна вплинути на запуск скандальної труби і як колективна Європа змінила свою думку щодо "Північного потоку-2", "Сьогодні" розбиралися з експертом.

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За словами економіста та фінансового аналітика Олексія Куща, "Нафтогазу" навряд чи вдасться щось зробити і його думку просто не братимуть до уваги.

"У мене дуже великі сумніви, що "Нафтогаз" відіграє тут якусь значну роль та зможе повністю заблокувати сертифікацію проекту. Тому що або його думка не враховуватиметься, або він просто підпише те, що йому скажуть підписати."

На думку експерта, повністю зупинити потік вже не вдасться, і не дивлячись на приказку "ніколи не говори ніколи", з 99% ймовірністю рано чи пізно запуск газопроводу відбудеться.

Експерт зазначив, що в цьому зацікавлена низка європейських країн, у тому числі й Німеччина, а з іншого боку – Росія, яка відмовляється бронювати додаткові потужності через газопроводи, що вже існують.

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Кущ наголошує, що стратегічно Україна, безумовно, програє через запуск "Північного потоку-2", проте якщо битва вже програна, то надмірна відстрочка погіршує становище через політику "Газпрому", який ні в яку не збільшує обсяги транзиту через українську. територію.

"Політика Росії в цьому плані зрозуміла, "Газпром" намагатиметься прискорити окупність проекту, хоча б часткову, тому він і даватиме основну потужність на обхідні газопроводи."

За словами Олексія Куща, Європа має лише один шлях, оскільки відмовитися від Північного потоку-2 означає відмовитися від російського газу.

Однак йому поки що немає замінників, стверджує експерт і той самий скраплений американський газ, про який усі говорять – не відповідає потрібним обсягам.

"З одного боку, Європа має бажання знизити ціни на газ шляхом збільшення поставок на спотовий ринок, проте "Північний потік-2" насправді взагалі нічого не вирішує з погляду насичення цього ринку", – каже економіст.

До чого тут мігранти?

Олексій Кущ наголошує, що негативна реакція деяких європейських країн на процес сертифікації Північного потоку-2 пов'язана і з гуманітарною кризою на білоруському кордоні.

Сотні мігрантів на кордоні з Польщею та Литвою намагаються нелегально прорватися через загородження після дій самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

"Ці рухи стосовно "Північного потоку-2" спрямовані на те, щоб Росія вплинула на Білорусь і щоб ця криза була врегульована, а другий момент – це зміна політики самої РФ."

Якщо раніше Кремль намагався сертифікувати цей проєкт відразу і повністю, то зараз, створивши дочірню компанію в Німеччині, яка володіє невеликою ділянкою газопроводу, Росія намагатиметься скористатися сертифікацією, що вже існує.

Раніше "Сьогодні" писали, наскільки сильно вдасться відстрочити запуск трубопроводу, а також повідомляли, які збитки може зазнати Україна через роботу "Північного потоку-2".

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Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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