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У Росії передумали? "Газпром" почав відкачувати газ із європейських сховищ

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
12 листопада, 16:20
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Після нетривалого заповнення європейських ПДГ "Газпром" почав відкачувати газ із Європи
"Газпром" почав відкачувати газ із європейських сховищ
"Газпром" почав відкачувати газ із європейських сховищ / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська компанія "Газпром" почала відкачувати газ зі своїх підземних сховищ у Європі попри обіцянки почати їх заповнювати.

Про це заявив голова "Оператора ГТС" України Сергій Макогон на своїй сторінці у Facebook.

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Протягом останніх трьох днів запаси блакитного палива у європейських ПГС зменшились на 0.15% і перебувають на критично низькому рівні, запевняє Макогон.

"Попри політичні заяви про початок закачування до підземних газових сховищ "Газпрому" у Європі, вони почали пустіти", – йдеться у його пості.

За даними європейських операторів підземних газових сховищ, у Rehden за 9 і 10 листопада було закачано лише 2,8 млн кубометрів газу. Рівень запасу цього ПГС лише 9,58%.

А з 8 листопада йде відбір зі сховищ Jemgum (87,4%) і Haidach (54,2 %) і протягом 10 та 11 числа звідти викачано 10 і 6 млн кубометрів блакитного палива.

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"Ще одне сховище "Газпрому" — Bergermeer у Нідерландах — заповнене на 30,71%. Із нього також йде відбір газу. Середній рівень запасів у всіх сховищах у ЄС, за даними AGSI+, становить 75,3%, і вже розпочався період відбору", – пише Макогон.

Обіцянка "Газпрому"

Російський монополіст заявляв про збільшення постачання газу до Європи з 9 листопада.

Заяву компанія зробила після доручення Володимира Путіна заповнити россійські газові сховища на території Європи.

Тоді ж "Газпром" відмовився бронювати додаткові транзитні потужності через Україну, хоча вже 12 листопада голова компанії Олексій Міллер заявив, що вони перевиконають зобов’язання на цей рік.

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"Сьогодні" також писали, що "Газпром" дещо збільшив обсяги транзиту через Україну.

Та створили для вас інфографіку цін на блакитне паливо у Європі.

газГазпромГТС
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